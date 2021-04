Tipy 2. kola Dota 2: Young si připíše dvě výhry, Dogs s Brute po jedné

V sobotu proběhne druhé kolo jarního splitu Sazka eLEAGUE v Dotě 2 a na řadu se dostane druhá čtveřice týmů. Své síly představí týmy Young, Lutea, Brute a GO GAME Dogs. Kdo si podle sázkové kanceláře Sazka připíše plný počet bodů?

Young - Lutea (14:00)

Tip na vítěze: Young

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Utkání mezi Young a Luteou by mohlo být celkem vyrovnané, o něco lepší šance na výhru by ale podle sázkové kanceláře Sazka měli mít hráči z týmu Young.

Brute - Young (15:15)

Tip na vítěze: Young

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Ač byl Brute dlouho považován za jednoho z favoritů, toto očekávání se mu zatím nepodařilo naplnit. To Young dokázal už v loňském roce mile překvapit a proti Brute by se mu mělo podařit vyhrát i druhý sobotní zápas.

Lutea - GO GAME Dogs (16:30)

Tip na vítěze: Lutea

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Lutea do druhého sobotního zápasu nastoupí v souboji s GO GAME Dogs, který by měl být stejně jako proti Young velmi vyrovnaný a rozhodovat bude každá maličkost.

GO GAME Dogs - Brute (17:45)

Tip na vítěze: Brute

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Ani tento zápas nemá vyloženě jasného favorita, o něco víc se ale pravděpodobnost výhry naklání k týmu Brute.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+