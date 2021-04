Lukyno má jasno: Naším cílem je umístit se lépe než Fazuliak

Jaký moment z předchozího ročníku ti nejvíce utkvěl v paměti?

„Z predchádzajúceho split mi utkvela v pamati naša séria v boji o 3. miesto proti týmu Inaequalis.Rozbijáči, kde jako outsideri v súťaži sme dokázali vybojovať krásne 3. miesto. V tej sérii ma hlavne zaujal výkon hráča Filminy, ktorý ukázal, že patrí medzi top200 hráčov v Európe.“

Proč jste provedli po konci druhého splitu personální změny?

„Hlavným dôvodom bol ban v lige pre hráča Zver muted, s kterým sme hrali i turnaje mimo Sazka eLeague a ktorý nám určite bude fandiť. Za neho sme ale získali, za mňa, najlepšiu pos 4 v CZ/SK Maťa (Gaulteezy, Pasotti). Taktiež sme sa museli rozlúčiť s Vojtboxom, ktorý mal iné priority v Dote jak zvyšok týmu. Za neho ale prišla viac než adekvátna náhrada, v podobe TI účastníka Cranicha. Osobne dúfam, že toto skúsené duo pomôže v rozvoji mladému talentovi na carry Mawoxovi, ktorý je veľkým prísľubom do budúcnosti a určite o ňom budeme ešte veľa počuť, ak sa bude Dote venovať. V týme máme ešte Pandu.“

V čem je tvůj tým od ostatních odlišuje?

„Sme jediný tím, v ktorom je převaha Slovákov nad Čechmi. Kombinácia 4 Slovákov a TI účastníka je zárukou úspechu. (smích) Tiež máme v týme najlepšieho Ogre Magi hráča v strednej Európe. O koho sa ale jedná, to neprozradím.“

Jaké umístění pro vás bude uspokojivé?

„Tento split bude hodne ťažký, keďže konkurencia je silná. O tom svedčí i fakt, že kvalitný hráč jako Oli sa nedostal do základnej zostavy Rozbíjačov. Myslím, že favoritom sú jednoznačne Hippomaniacs, ktorí sú niekde inde oproti ostatním tímom. Do finále favorizujem Young, ktorí podľa mňa majú individuálne lepších hráčov než eSuba. Záležať ale bude, jak to zvládnu z taktického hľadiska. Při ostatních tímoch je to celkom otvorené. V BO1 môže vyhrať hocikto a našim cieľom bude hlavne dostať sa do play-off a umiestniť sa lepšie jako Fazuliak.“

Na který zápas ligy se nejvíce těšíš?

„Osobne sa teším na všetky zápasy. Vždy si rád zahrám proti ľuďom z CZ/SK. Teším sa aj na zápas proti Andymu.NR, s kterým som nejaký čas hral a veľmi sa zlepšil za posledné mesiace. Ak mám však vybrať jeden zápas, ktorý bude pre nás zaujimavý, tak to bude zápas proti Rozbíjačom, s kterými sa stretneme v posledním kole. Všetci z týmu sa tešíme na Fazuliakovho Marsa, Pangoliera, Vipera… v podstate hocijakého hrdinu, kterého (ne)zahrá. Taktiež tam určite priletia nejaké tipy na Slaweho, ktorý z toho bude v neskutočnom tilte.“

Jak ses oproti loňsku herně posunul?

„Že by som sa nejak herne posunul, to neviem. Ja som rovnako zlý už pár rokov. Rankom som si čuchol na deň do top1000, čo som minulý rok bral skoro za nemožné, keďže počas roka neodohrám toľko rankedov, jako ostatní hráči. Skôr som si radšej zahral scrimy alebo nejaké turnaje, open kvalifikácie atď., keďže to týmove hranie ma baví a rád premýšľam v tej hre nad draftami a stratégiami.“

Co říkáš na spolupráci Valve s Netflixem? Může podle tebe přilákat nové hráče?

„Som rád, že takýto projekt vôbec vznikol. Anime nepozerám a ani pozerať nebudem. Při seriálu od Netflixu som spravil výnimku a bol som z toho príjemne prekvapený. Určite sa teším na druhú sériu. Či to ale priláka nových hračov? To neviem, ale určite to je skvelá reklama pre Dotu.“

Čím tě zaujal nový patch?

„Ja som ocenil zmenu mapy, ktorú som očakával už při minulom veľkom patchi. Jako support hráč oceňujem zlacnené sentry wardy a teleport při smrti, čo ja určite využijem často. Z hrdinov mi príde, že sa teraz dá hrať pomerne všetko. Akurát začínam mať nočné mory z hier proti Tinkerovi alebo Meduse.“

Budete se účastnit i jiných soutěží kromě Sazka eLEAGUE?

„V zostave, s kterou hráme tento split, sa pravdepodobne ničoho iného účastniť nebudeme. Možno, ak bude nejaká open kvalifikácie v nejakom vyhovujúcom termíne, tak si to v rámci prípravy na Sazka eLeague zahráme. Jedine, čo teraz hráme, sú scrimy. Keď sme videli, jako v prvom kole dopadli Rozbíjači, tak sme ihned nabehli do tréninkového režimu. Dokonca aj Maťo.“

Jaké jsou tvé cíle do budoucna?

„Dokončiť školu, nájsť si prácu a nájsť si ženu – v hocijakom poradí (zdravím Pxvxla). Žartujem. Určite sa budem snažiť zúčastňovať turnajov na našej scéne. Dufám, že situácia dovolí organizovať offline akcie a teda mojim cieľom (alebo skôr želaním) je, že sa s ľuďmi, s kterými hrávam, budem môcť stretnúť na nejakom LAN turnaji při pivku.“