The International se uskuteční už v létě letošního roku s prize poolem 40 milionů dolarů

Fanoušci by si do kalendáře měli zapsat datum 5. srpna 2021, vrátí se totiž proslulý The International. Po roční pauze způsobené pandemií koronaviru se turnaj konečně dočká zázemí švédského Stockholmu.

Nejlepší týmy světa se utkají o obrovský prize pool čtyřiceti milionů dolarů, v přepočtu více než osm set milionů korun českých. Skupinová fáze se v aréně Ericsson Globe odehraje 5.-8. srpna 2021, hlavní část následně proběhne 10.-15. srpna.

„Celou událost stále plánujeme v závislosti na vývoji globální pandemické situace. Našim cílem je najít nejlepší řešení, což znamená zaručit kvalitní a především bezpečný turnaj. Detaily týkající se účasti na turnaji zveřejníme v momentě, kdy budeme mít k dispozici prognózu a detailní informace ohledně vývoje pandemie během léta,” sdělila společnost Valve.

Poslední šampionát se odehrál v čínské Šanghaji a ovládl jej celek OG, který si následně odnesl až 46% z celkového prize poolu. Koho tipujete na vítěze letošního ročníku?

