TIPY 5. kola Dota 2: Hippomaniacs budou znovu úřadovat, Dogs se pokusí překvapit

Po výjimečném čtvrtém kole, které se netradičně hrálo od ranních hodin se Sazka eLEAGUE vrací zpátky do starých kolejí. Odpolední Dotu 2 načne zápas mezi Hippomaniacs a Young, představí se také Inaequalis Rozbíječi a GO GAME Dogs. Kdo si připíše cenné výhry?

Young - Hippomaniacs (14:00)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

Zatím neporažení Hippomaniacs otevřou páté kolo zápasem proti své mladší sekci – Young. Ač jsou Young na druhém místě se třemi výhrami a jedinou porážkou, zkušenější soupeře mohou jen zaskočit. Hipomaniacs by si ale výhru měli pohlídat bez potíží.

Inae. Rozbíječi - Young (15:15)

Tip na vítěze: Young

Zápas mezi Rozbíječi a Young by mohl přinést vskutku vyrovnaný souboj. Ač mají odlišné skóre, tedy Rozbíječi jsou s jednou výhrou a třemi porážkami na předposledním místě, zatímco Young patří druhé místo se třemi výhrami, naznačilo poslední kolo, že Rozbíječi ještě poslední slovo neřekli. Proti Young ale budou muset zabrat.

Hippomaniacs - GO GAME Dogs (16:30)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

GO GAME Dogs zkusí zaskočit velikána. Favorité celého splitu Hippomaniacs jdou i do tohoto zápasu s vidinou lehké výhry. Jsou natolik zkušení, aby GO GAME Dogs nepodcenili, ale už minulý split ukázali, že sem tam zaváhat dokážou. Zvládne je soupeř zaskočit? Zřejmě ne.

GO GAME Dogs - Inae. Rozbíječi (17:45)

Tip na vítěze: Inae. Rozbíječi

Před pátým kolem jsou na tom GO GAME Dogs i Rozbíječi shodně. Mají na svém kontě jedinou výhru a tři porážky. Vyhrát ale může jen jeden a o něco lepší šance by měli mít právě Rozbíječi, kteří ve čtvrtém kole podali nadstandardní výkon.

