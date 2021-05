Přestup týden před začátkem Majoru! Noone a Sonneiko jdou do NAVI

Hvězdy organizace AS Monaco Gambit Noone a Sonneiko opustili tým týden před začátkem Majoru. Přesouvají se do ukrajinské organizace Natus Vincere.

Vladimir „Noone“ Minenko a Akbar „Sonneiko“ Butaev přestoupili týden před začátkem Majoru do konkurenčního klubu. Podle vyjádření organizace chtěli hráči opustit tým již na začátku druhé sezóny, vedení je ovšem přemluvilo, aby setrval. Na konci sezóny však oběma nespokojeným hráčům skončila smlouva a mohli bez problémů odejít. Změna je to o to zajímavější, že Natus Vincere se narozdíl od AS Monaco Gambit na druhý Major nekvalifikovali a oba hráči tedy mají podstatně menší šanci dostat se na The International.

Z NAVI odchází midlaner Bogdan „Iceberg“ Vasylenko a Andrii „ALWAYSWANNAFLY“ Bondarenko. Ani jeden z hráčů si dosud nenašel nové angažmá, to se stane pravděpodobně až po Majoru.

AS Monaco Gambit sehnali okamžitě dva náhradníky. Jsou jimi Stanislav „633“ Glushan a Artem „Lorenof“ Melnik z Fantastic Five, respektive Prosti Esli. Pro organizaci to znamená odečtení části DPC bodů a na zajištění postupu na The International mají jen matematickou šanci. NAVI jsou na tom ještě hůře, jediná jejich naděje na účast na TI je otevřená kvalifikace, ze které postupuje pouze jeden tým z regionu.

Sestava AS Monaco Gambit

Kiyalbek „dream“ Tayirov

Artem „Lorenof“ Melnick

Vasilii „AfterLife“ Shishkin

Aleksandr „Immersion“ Khmelevskoi

Stanislav „633“ Glushan

Sestava Natus Vincere

Alik „V-Tune“ Vorobey

Vladimir „No[o]ne“ Minenko

Roman „RAMZES666“ Kushnarev

Vladimir „RodjER“ Nikogosyan

Akbar „SoNNeikO“ Butaev