Sehny: Sazka eLEAGUE chceme vyhrát, rád bych potkal eSubu

Po prohře ve finále druhého splitu minulé sezóny Sazka eLEAGUE mají o motivaci postaráno. Hippomaniacs si drží první pozici v základní části, do play off půjdou jako favorité. Na vítězství míří i Jan „Sehny“ Sehnal. „Sazka eLEAGUE bychom určitě chtěli vyhrát,“ říká.

Souhlasíš s Neexem, který chválil draft Young proti vám? Měli podle tebe silnější hrdiny?

„Nemyslím si, že by to bylo draftem. Oba drafty měly své silné stránky a stačilo jen využít té naší o něco lépe.“

Kdy přišel ten point ve hře, kde jsi věděl, že Young začínají zápas otáčet a cítil jsi, že vám začíná utíkat mezi prsty?

„Když spadl trůn.“

Zápas proti GO GAME Dogs patřil mezi nejrychlejší v historii Sazka eLEAGUE. Máš rád takovéhle jednostranné záležitosti, nebo máš radši vyrovnanou hodinovku?

„Mám rád zdravý mix všeho. Krátké hry jsou dobré pro sebevědomí, delší bývají mnohem zajímavější.“

V posledním kole narazíte na Brute, jak vnímáš tým Brute jako soupeře? Očekáváš stomp, nebo vyrovnanou bitvu?

„Očekávám, že uděláme pár ruských akcí, ale hru nakonec Brutům vezmeme.“

Máme za sebou páté kolo, překvapil tě některý z týmů Sazka eLEAGUE?

„Určitě chválím zlepšení týmu Young oproti minulým sezónám.“

Proti komu by sis rád zahrál v play off?

„Rád bych si zahrál proti eSubě, to už je takový evergreen. Zároveň bych rád oplatil laskavost Teamu Young.“

Před týdnem skončila také druhá DPC liga, kde jste se bohužel neudrželi. Jak bys hodnotil vaše působení v soutěži?

„Potvrdilo se, že v dnešní době hraní na evropské úrovni není žádná procházka růžovou zahradou a většina týmů byla prostě lepší.“

Jaký je do budoucna cíl Hippomaniacs na evropské scéně? Předpokládám, že na CZ/SK je to vítězství Sazka eLEAGUE?

„Naše budoucí cíle jsou momentálně nejasné, ale jak říkáš, Sazka eLEAGUE bychom určitě chtěli vyhrát.“

Nedávno se potvrdilo konání The International v roce 2021. Těšíš se na turnaj? Sleduješ mezinárodní Dotu rád?

„TI je vždy vrchol sezóny, bude to zajisté opět turnaj plný neočekávaných zvratů a výsledků. Vždy je zajímavé sledovat, jak se mění meta napříč turnajem a zároveň často platí, že týmy, kterým se vedlo velmi dobře během sezóny, na TI nedosáhnou očekávaných výsledků.“