ŽIVĚ: GO GAME Dogs zůstávají v Sazka eLEAGUE, Lidovej Gaming musí bojovat

Čtveřice týmů, dvě volná místa. Baráž Sazka eLEAGUE Dota 2 jde do druhého dne, ve kterém se rozhodne o dvou týmech, které se ukáží v největší česko-slovenské lize Dota 2 i v dalším splitu. GO GAME Dogs se v SEL udrželi, povede se to stejné i Lidovému Gamingu?