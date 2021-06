Esport není sport, rozhodlo Švédsko. The International 10 tak musí najít nové místo konání

Švédská vláda spolu se Švédskou Sportovní Federací nepřijala esport do sportovní federace. Největší Dota 2 událost se proto musí přesunout mimo Stockholm.

The International není elitní sportovní událost, rozhodl i sám švédský ministr vnitra. Valve aktuálně řeší alternativy pro pořádání srpnové akce.

Událost byla přesunuta ze srpna 2020 na srpen 2021. Společnost Valve během dlouhé časové prodlevy spolupracovala i s úředníky a snažila se zajistit bezpečný a úspěšný návrat celé akce. Součástí plánování byla i spolupráce se skupinami jako Stockholm Live a Visit Stockholm, které Valve ujistily, že TI10 dostane výjimku a bude uznána jako elitní sportovní událost.

Švédská Sportovní Federace ale esport nepřijala, což vedlo k dalším jednáním a následnému odmítnutí i ze strany švédského ministra vnitra. Rozhodnutí značně zkomplikovalo celé konání, neboť hráči i zaměstnanci, kteří by se pokusili získat vízum pro cestu do Švédska, by s největší pravděpodobností byli odmítnuti.

Valve se 9. června 2021 odvolalo přímo na švédskou vládu, ta ale dle dostupných informací nebyla schopna poskytnout jakoukoliv pomoc. Nyní se hledá náhradní místo konání v rámci EU, které by bylo dostatečně kvalitní náhradou i v tak náhlém přesunu. Organizace Natus Vincere navrhla konání v ukrajinském Kyjevě.

„Zůstáváme zavázáni k pořádání The International, které bude bezpečné pro všechny zúčastněné a zároveň poskytne kvalitní zázemí pro všechny hráče a fanoušky Dota 2. Kvalifikace na The International se bude konat v nezměněném termínu, počínaje 23. červnem 2021,” sdělilo Valve.

Zdroj: dotesports.com