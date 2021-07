Slawee: v kvalifikaci na TI bych nejraději vyzval všechny CZ/SK hráče

Martin „Slawee“ Chamuty bude v kvalifikaci na The International 10 reprezentovat Hippomaniacs. V úvodním utkání se střetnou s mezinárodním týmem Into the Breach.

Proč vybrali Hippomaniacs zrovna tebe jako náhradu za Curryho?

„S chalanmi v tíme máme společné ciele a časovo som viac dostupný než Curry. Čo bol hlavný faktor neviem povedať, to už oni vedia sami. Určite som tu nebol jediný vhodný kandidát, asi som skončil najvyššie v rebríčku a už nejaký ten piatok sa spolu s chalanmi poznáme.“

Jsi u Hippomaniacs nastálo nebo je to jen dočasná spolupráce?

„Nechcem zachádzať do detailov kedže ešte je všetko otvorené, ale určite máme nejakú spoločnú víziu do budúcnosti. Všetko sa dozviete po TI.“

Jak vám funguje týmová chemie?

„Myslím si, že sa stále medzi sebou hľadáme, predsa len je to niečo nové. Už sa nejakú tú dobu poznáme a myslím si, že po týždni budem múdrejší, momentálne to je priskoro usudzovať ako sme na tom. No týždeň je viac než dosť zistiť, či si rozumieme, finálny výsledok uvidíte na TI kvalifikácii.“

Jak se připravujete na svého prvního soupeře Into the Breach?

„Každý sa pripravuje individuálne a taktiež tímovo. Náš hlavný trenér Sehny, už pripravuje taktiky v Dota Underlods. Tento týždeň prišiel na op kombo Assassin Swordsman Poisoner, tak uvidíme čo si prichystá pre Into the Breach, nechajme sa prekvapiť.“

Který tým má podle tebe největší šanci na postup?

„Tažko povedať, myslím si, že najväčšiu šancu by mali mať Nigma, vyzerali úžasne na Majore. TI kvalifikácia je niečo úplne iné, určite rozhodne kto je jako pripravený, kto to viacej bude chcieť a podobne. Ja za mňa budem rozhodne fandiť dobrej Dote a budem držať palcom zástupcom CZ/SK Doty.“

V kvalifikaci budou další tři CZ/SK hráči. Chtěl by sis proti nim zahrát, nebo by ses jim raději vyhnul?

„Určite by som mal chuť si zahrať proti každému z nich, ale taktiež by som uvítal aby sme sa obišli a stretli možno tak vo finále. Myslím si, že je to velice nepravdepodobné a keď už prebehne bratrovražedný súboj, tak verím, že vyhrá ten lepší celok!“

Současný patch už je ve hře dlouho, jak ti vyhovuje meta?

„Meta mi vyhovuje, ale uvítal by som čo i len drobnú zmenu, nech sa človek dokáže učiť niečo nové a tá hra dostane nejaký nový dych. Takto len pozerám a hľadám nové věci, čo robia ostatný ľudia, alebo skúšam nejaké zábavné věci na smurfovi.“

Jak se ti hrálo v období Majoru, když tu byli všichni elitní hráči světa? Naučil ses od nich něco nového?

„Myslím si, že to bolo krásne obdobie pubov, kde sa dalo stretnúť kopu dobrých hráčov, ja som sa určite niečo nové naučil no taktiež som ich sledoval aj před Majorom na ich serverech. Bolo fajn sa dostať do jednej hry s nimi, dobré obohatenie nudných EU publikov niečím novým.“

Díky za rozhovor a přeji hodně štěstí v kvalifikaci!