Saberlight: Před kvalifikací jsme si dost věřili, úspěch jsem oslavit ještě nestihl

Moc gratuluju k postupu na TI. Jak moc jste si před kvalifikací věřili?

„Docela dost, vzhledem k tomu, že jsme byli favorité. Cíl byl hrát alespoň tak, jako hrajeme normálně, přičemž jsme nakonec hráli ještě líp.“

Už jsi stihl takto obrovský úspěch oslavit?

„Nestihl, dohráli jsme tak v 5 ráno tak jsem si řekl, že vzhledem k tomu, že TI bude v EU, se konečně můžu vrátit na evropskej time zone. Takže jsem spal 4 hoďky a spravuju si teď spací režim. Slavení bude až bude příležitost.“

Které město by podle tebe bylo ideální pro pořádání šampionátu?

„Hamburk nebo Katovice zní fajn, případně pak někde ve Finsku nebo Dánsku by to určitě bylo taky fajn, a nahradilo by to Švédsko.“

Jaké šance dáváš českým a slovenským hráčům v západoevropské kvalifikaci?

„Já myslím, že EU kvalifikaci vyhraje OG, takže moc velké ne. Samozřejmě doufám, že se s Ondrou nebo Mirkem na TI potkám, a myslím, že oba mají šanci se kvalifikovat, bude to ale těžké.“

Kdyby ses na TI dostal až do finále, proti kterému z již kvalifikovaných týmů by sis chtěl zahrát?

„Nejspíš EG nebo Secret.“

Jak se budete na TI připravovat? Plánujete bootcamp?

„Teď máme týden pauzu a až vyjde patch tak začneme znova trénovat + někdy na konci měsíce bychom snad měli mít bootcamp.“

Od založení týmu jste stále nesehnali organizaci. Vyjednáváte s někým?

„Tohle řeší naši manažeři, takže já zatím nevím, ale určitě někoho najdeme.“

Jak se liší americká a evropská Dota? Kde se ti hraje lépe?

„Americká Dota je mnohem pomalejší a lidi tam umí mnohem líp hrát linky. Ze začátku jsem měl problém si zvyknout, ale teď mám zkušenosti i skill obou!“

Které týmy považuješ za favority na celkové vítězství The International?

„Asi LGD, vzhledem k jejich výsledkům, případně pak znovu OG, jestli se kvalifikují.“

Díky za rozhovor!