T.J.: V Mindcat Esports panuje rodinná atmosféra, učím se od Adeho a Tipka

Theodor „T.J.“ Táborský je offlanerem Mindcat Esports, nováčků v československé nejvyšší soutěži. Jeho cílem hrát vyrovnané zápasy s co nejvíce týmy a v lize se udržet i do další sezóny.

Co pro tebe znamená hrát v největší domácí soutěži?

„Pro nás i pro organizaci je to velký úspěch, který málokdo čekal. Moc lidí nás netipovalo na postup do Sazka eLEAGUE. A pro mě osobně je to je to důkaz toho, že pro tým, co není tak známý, je možné se tam dostat. A to by měla být i motivace pro ostatní podobné týmy při přípravě na další baráž.“

Mohl bys nám prosím představit své spoluhráče?

„Honzajss je naše carry a poslední člen uplně první sestavy MCe, který v baráži ukázal, že nás dokáže potahat i těžkých zápasech Speedy je poslední změna sestavy, na kterou jsou všichni velmi zvědaví, jak se mu bude dařit. Saymon, pozice 4 a zároveň kapitán našeho týmu, který má na starost naše drafty. Znám ho už roky a mám v něj plnou důvěru. Hali je pozice 5 a zároveň papírově nejlepší hráč, na kterém bude stát hlavně náš early game.“

Jak náročná pro vás byla kvalifikace?

„Samotná kvalifikace byla dost náročná. Čekal nás velký počet her, nakonec jich bylo 7 včetě prohrané Bo3 proti Fadee ve finále kvalifikace, kde šlo o seed, kdo se potká s GO GAME Dogs nebo s Lidovým Gamingem. První Bo3 sérii proti LG jsme prohráli 1:2, ale zbytek baráže byl čistě v náš prospěch a obě série jsme vyhráli 2:0.“

Organizace Mindcat Esports je poměrně nová. Liší se nějak přístupem k hráčům od zavedených týmů?

„V naší organizaci panuje přátelská až bych řekl rodinná atmosféra a podporují nás ve všem o co se snažíme nebo čeho chceme dosáhnout. A za to jim patří velký dík.“

Jaké máte ambice v Sazka eLEAGUE i mimo ni?

„Myslím, že se toho od nás moc nečeká, a to nám dává výhodu, že nejsme pod žádným tlakem. Jinak máme ambice dostat se do play-off, hrát vyrovnané hry s co nejvíce týmy a vyhnout se hrám o záchranu.“

Kolik hodin denně trénuješ a jak tvá příprava vypadá?

„Individuálně několik hodin denně a hlavní část mého tréninku jsou scrimy s týmem. Snažíme se trénovat aspoň 3x týdně.“

Kdo je tvým nejoblíbenějším hráčem?

„Ze zahraničí je to asi Cr1t, protože jak za OG, tak i pak za EG ho považuji za nejlepšího hráče těchto týmů. A z českých asi Ade a Tipek, to jsou 2 nejlepší offlane hráči v Sazka eLEAGUE, od kterých se snažím něco přiučit.“

Je v Česku podle tebe dostatečná podpora mladých hráčů?

„Určitě mladí a talentovaní mají šanci se dostat nebo spolu složit tým, co má velký potenciál. Dobrým příkladem jsou určitě Team Young.“

Který tým na tebe v minulém splitu udělal největší dojem?

„Asi jako pro všechny to byly Rozbíječi, kteří všechny překvapili a dostali se zaslouženě až do finále, kde jsme jim všichni fandili. Bylo to rozhodně největší překvapení celého posledního splitu Sazka eLEAGUE.“