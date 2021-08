Zemřel autor hlášky „Lakad Matatag, Normalin Normalin"

Filipínský komentátor Paulo „Dunoo“ Pangan se již několik týdnů potýkal s těžkým průběhem nemoci Covid-19. V pátek 27. srpna jeho rodina podala světu smutnou zprávu, Dunoo svůj boj s nemocí prohrál.

Dunoo se věnoval komentování Doty 2 již od jejích začátků. Na Filipínách se proslavil už v roce 2013, kdy se svým kolegou Marlenem „Lon“ Marcelem založil Mineski TV a stal se jedním z tamních nejdůležitějších komentátorů. Do úplně jiné dimenze slávy se přesunul o několik let později, kdy komentoval utkání mezi týmy Secret a Fnatic na ESL One Katowice 2018. Pětice legendárních hlášek, z nichž nejslavnější je „Lakat Matatag, Normalin Normalin“, se dostala až do dalšího Battle Passu:

Lakad Matatag, Normalin Normalin

Easiest money of my life!

Echo Slamma Jamma!

The next level play!

Oyoy oy oy, oy, oy, oy, oy, oy!

Hláška byla dokonce tak oblíbená, že si ji někteří hráči nastavovali jako vyzváněcí tón svého mobilního telefonu. Na The International 2018 zaznělo Lakad Matatag, Normalin Normalin více než tisíckrát, z toho více než třetinu měli na svědomí hráči OG.

K Dunnově úmrtí se vyjádřila řada osobností Dota 2 komunity. Správce twitterového účtu týmu Secret známý jako midormeepo vyzval Valve, aby hlášky přidalo do hry natrvalo v rámci uctění památky filipínského komentátora.