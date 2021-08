Ve druhém kole Sazka eLEAGUE Dota 2 nás čeká duel předchozích vítězů

Hippomaniacs vtrhli do prvního kola jako divoká voda. Nejprve zvládli obtížnou bitvu proti skvěle hrajícím Rozbíječům a následně s přehledem porazili i Luteu. Potvrdili tak roli adeptů na obhajobu titulu z jarního splitu a učinili přítrž debatám o tom, že bez bývalého kapitána Sehnyho nebudou zdaleka tak silní.

eSuba po jarním splitu vyměnila dva hráče, přičemž jedním z nich byl Filminy, který přešel právě k Hippomaniacs. Tím dalším byl midlaner Cechi, jehož přestup do Lutey byl nemalým překvapením vzhledem k tomu, že s ostatními hráči eSuby působil v různých týmech již několik let.

Do aktivní sestavy se vrátil aktuálně jediný hráč Sazka eLEAGUE, který si kdy zahrál na The International, a to Jan „Ňaňan-gi“ Hrůza na pozici 4. Na midu nově uvidíme mladého talenta Screama, jenž donedávna reprezentoval tým Young.

Esem v rukávu může být pro eSubu Miroslav „BOOM“ Bičan, jeden z nejlepších evropských midlanerů, který v současné době nemá žádné mezinárodní angažmá. Pokud by do zápasu nastoupil on, šance na výhru by eSubě dramaticky vzrostly. Dalším náhradníkem je Breezy, jenž před rokem dopomohl eSubě k titulu.

Druhé kolo skupinové fáze začíná již v sobotu 28. srpna ve 14:00 právě utkáním mezi eSubou a Hippomaniacs. Všechny zápasy budete moci sledovat na oficiálním streamu.

Sestava Hippomaniacs

Martin „Slawee“ Chamuty

Pavel „Mambos“ Beneš

Marek „Tipek“ Rytíř

Filip „Filminy“ Komín

Petr „Muf“ Fojtík

Sestava eSuby

Sebastien „Digi“ Ložek

Daniel „Scream“ Stýblo

Adam „Ade“ Koníček

Jan „Ňańan-gi“ Hrůza

Petr „Hajadlo“ Hájek

Miroslav „BOOM“ Bičan (náhradník)

Štěpán „Breezy“ Průdek (náhradník)