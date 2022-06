Team Young jsou šampiony Sazka eELEAGUE! V dlouhé bitvě udolali DGG 3:2

Poslední zápas jarního splitu Dota 2 Sazka eLEAGUE se dramaticky protáhl! Mírně favorizovaný Team Young měl Grand Finále rozehrané ve velkém stylu, vedl 2:0, ale další dvě kola prohospodařil. DGG se zvedli v momentě, kdy už do nich téměř nikdo nevkládal naděje a skvělým comebackem vyrovnali. V pátém dějství se ale Team Young už zahanbit nenechal a získal titul.

DGG Esports poslední týdny nepředváděli úplně přesvědčivé výkony. O své místo na slunci dokonce museli ex-hippomaniacs bojovat v Lower Bracketu, poté co podlehli Slovakia Rejects. Nakonec se ale do Grand Finále Dota 2 Sazka eLEAGUE prokousali.

To Team Young se naopak dostal do skvělé formy, což reflektovala i první polovina finálového klání. Borci s modrými přelivy na hlavách se ujali vedení 2:0. Tipek a spol. byli zahnáni do kouta, snu o dalším titulu v Sazka eLEAGUE se ale vzdát jen tak nechtěli. Změnili taktiku a po výtečných výkonech vyrovnali na 2:2.

„Myslím si, že tohle je naprosto neuvěřitelné, nečekali jsme od DGG takové výkony,“ řekl komentátor finálového duelu Martin Rota. Zápas podle něj má správně punc finále Sazka eLEAGUE. „Rozhodně jsem to nečekal tak dramatické,“ dodal.

V rozhodující páté hře ale Team Young dokázal najít kýžený recept na DGG a stal se šampionem jarního splitu!

Prizepool play-off části jarního Dota 2 splitu