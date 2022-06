VIDEO: Konec úspěšné Dota 2 sestavy? Určitě proběhnou změny, říká Tipek z DGG

DGG Esports pod taktovkou Marka Rytíře v letošním jarním splitu Dota 2 Sazka eLEAGUE obhajovali prvenství. Tým ale nepředváděl to, co by se od něj očekávalo. I přes menší přešlapy nakonec ale ex-Hippomaniacs postoupili do finále, kde sehráli dvě fantastické hry z jejich strany. Na vítězství to nestačilo a z titulu se radoval Team Young.

"Jsem sám za sebe překvapený, jak to probíhalo. Upřímně naše forma v posledních dnech nebyla nic moc. Takže jsem byl šťastný, jak se to vyvinulo. Bylo to nakonec celkem drama a pro diváky to byla určitě zábava," zhodnotil finálový výkon DGG Tipek.

Loňský šampion Sazka eLEAGUE vyzdvihl možnost utkat se na domácí scéně v ligovém formátu. "Je to největší turnaj v Česku, který nám hráčům dodává motivaci - je to super," uvedl.

Podobně dal kredit organizaci soutěže CNC a Sazce také čerstvý šampion z Team Young Jan "Sehny" Sehnal.

Rozpadne se Dota 2 sestava DGG?

Tipek se spoluhráči prošel před startem splitu změnou. Značka Hippomaniacs skončila a sestava hrála pod hlavičkou organizace DGG Esports. "Pro nás se moc nezměnilo, organizace se před startem splitu spojily," vysvětluje Marek Rytíř.

"Uvidíme co bude dál. Je to teď všechno nejisté," dodal k budoucnosti organizace.

Startovat v podzimním splitu ale Tipek rozhodně chce. Láká ho mimo jiné i velké finále na offline akci v rámci festivalu For Games. "Určitě proběhnou v našem týmu změny, takže téma obhajoby titulu na For Games nechávám uzavřené, uvidíme," zakončil.