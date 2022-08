Led roztál: Team Secret mění hráče

Vicemistr The International 2016 se po dlouhé pauze vrací na profesionální Dota 2 scénu. Bývalý midař, carry a nyní na offlanu působící Roman nedávno dostal skvělou příležitost si zahrát za Team Secret na 4 000 000 $ turnaji v Riyadu a ukázat, že ještě rozhodně nepatří do starého železa.

Fominkův debud nemohl dopadnout lépe. Byla to divoká jízda a Puppey a spol se jako tornado prošli po svých soupeřích a vyhráli skupinu. V play-off team Secret předvedli hezkou Dotu, ale bohužel nestačili na úřadující šampiony jubilejního The International 2021 - Team Spirit a podlehli jim 2:1 na zápasy. I tak to je výborný výsledek a z Dubaje si borci odnesli zaslouženou 425 000 dolarovou odměnu.

Chybějící Daryl po neskutečném herním výkonu Resolut1on v pohádkové Saúdské Arábii dostal očekávaný bench. Co si budeme povídat, ale v průbehu DPC sezony se Team Secret nedařilo dle jejich představ a v týmu se vyměnili tři hned hráče. Po pravědě řečeno čtyři, ale Yapzorův odchod je bohužel vynucený, jelikož se Yazied trápí a má zdravotní problémy.

Nyní se zdá, že s příchodem Baqyta "Zayac" Emiljanova a Romana "Resolut1on" Fomynoka tým nabral druhý dech a konečně začal předvádět dobrou hru. Jestli to tak půjde i nadále, tak tu máme velkou šanci, že uvidíme Clementa "Puppey" Ivanova na jedenáctém The International.

První tvrdou zkouškou po milionovém Riyadh Masters 2022 se pro novou pětici hráčů Team Secret stane neúprosně se blížící srpnové malajsijské klání ESL One Malaysia 2022 s nabušeným 400 000 $ prizepoolem.

Největší herní úspěchy - Resolut1on

1. místo: Game Show Global eSports Cup Season 1

2. místo: The International 2016

3. až 4. místo: The Boston Major 2016

1. místo: ESL One Genting 2017

7. až 8. místo: The International 2017

1. místo: MDL Macau

1. místo: GESC: Thailand Dota2 Minor

2. místo: MDL Changsha Major

7. až 8. místo: The International 2018

3. až 4. místo: Riyadh Masters 2022

Aktuální sestava Team Secret

Remco " Crystallis " Arets - Carry

" Arets - Carry Michał " Nisha " Jankowski - Mid

" Jankowski - Mid Roman " Resolut1on " Fomynok - Offlane

" Fomynok - Offlane Baqyt " Zayac " Emiljanov - Soft Support (4)

" Emiljanov - Soft Support (4) Clement " Puppey " Ivanov - Hard Support (5) - Kapitán

" Ivanov - Hard Support (5) - Kapitán Lee "Heen" Seung Gon - Trenér

Zdroj: Twitter