Battle Pass 2022: Dvě nové arkany a měšec plný kosmetických věcí

Dlouho očekávaný bitevní deník je konečně venku. Tentokrát je dotařský battle pass rozdělen do dvou separátních části. První půlka deníku je dostupná hráčům od prvního září do druhého listopadu a standardně 25% z ceny všech prodaných battle passu putuje do celkové výhry šampionátu The International 2022. Druhá část deníku se pak otevře 3. listopadu a skončí 12. ledna.