Play-off Sazka eLEAGUE: V semifinále se utkají obhájci Team Young s Rozbíječi, kde táhne Tipek

Je za námi první kolo Play-off Dota 2 podzimního splitu Sazka eLEAGUE, kde se mezi sebou utká osm týmů o nabitý prizepool a říjnové LAN finále na For Games. Do vrchní části pavouku jdou po vítězství Team Young, Inaequalis Rozbíječi, Slovakia Rejects a vítězové loňského podzimu Hippomaniacs.

Ranní best-of-three duel přinesl dvě rychlé mapy, které bezproblémově ovládli zkušení hráči a vítězové prvního splitu eLEAGUE - Team Young. Obnovená sestava L2P se sice snažila, ale v klíčových momentech nestačila na "mladé".

První mapa trvala necelých dvaatřicet minut. Nabídla nám spoustu akčních momentů, přes sedmdesát killů a velmi pěkný ultra kill v podání mid hráče Team Young - Ravienteho (Arc Warden).

Druhá mapa byla o fous rychlější. Sice tu máme nový patch (7.32b) a spoustu novinek, ale to nemění nic na tom, že dotaři z Young nenechali L2P sebemenší šanci a po 25 minutách ukončili mapu (71 fragů). Good Game, Well Played! Dva nula pro Team Young a zasloužený postup do druhého kola play-off.

Team Young • Foto Sazka eLEAGUE

Tipek v novém týmu zvítězil

Rovněž 2:0 skončil duel mezi Inaequalis Rozbíječi a NecroRaisers. Radoval se první jmenovaný tým, v jehož řadách se ukázala posila z Hippomaniacs, respektive DGG Esports, Marek "Tipek" Rytíř.

Talentovaný offlaner už ví, jaké to je zažít atmosféru For Games. Loni na podzim dokonce celou ligu na velké stagi vyhrál. A co se týká osobních ambicí, ty nebudou jiné.

Další postupující: Slovakia Rejects, Hippomaniacs

Slovakia Rejects ukázali kvalitu, která je zdobila v jarním splitu a bez větších problémů si 2:0 poradili s týmem Lidovej Gaming. Těžký soupeř pro Slováky a o to cennější výhra!

Největší drama sobotního programu nabídl duel Hippomaniacs s MINDCAT Esports. Vyvrcholil až ve třetí hře, nakonec se radovali hráči, kteří hráli ještě nedávno pod taktovkou DGG.

Na poražené celky čeká ještě šance v podobě Lower Bracketu, vítězové jsou o krok blíže vysněnému offline finále na For Games

