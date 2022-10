Sen skutečností: Skiter se dostal do Grand Finále TI2022. Hráči Secret nestačili na Tundra Esports

Výborná herní forma Tundra Esports přináší své ovoce. Dosuď neporažený evropský tým si prodloužil svou šňůru vítězství a připsal si tak cenný skalp Team Secret, kteří padají dolů do pavouku poražených, kde už na ně ode dnešního rána čekají Team Liquid. Spokojeného Skitera uvidíme v zítřejším finále The International a kdo ví, třeba se skvěle hrajícímu Lepkovi podaří získat Aegis of Champions.

Dnes ráno začala druhá polovina vyřazovací části probíhajícího jedenáctého The International. Ve hře o trofej a singapurské miliony zůstaly čtyři týmy: Team Liquid, Team Aster, Team Secret a Tundra Esports.

V prvním best-of-three duelu se ukázali ostřílení čínští borci z Team Aster proti evropanům z Team Liquid. Poslední čínský celek urputně bojoval o TOP3 a potenciální účast ve finále turnaje.

Utkání přineslo tři mapy a pěknou dotu. V pravý čas a na pravém místě se ocitli hráči Team Liquid a díky svému midařovi Michaelu "miCKe" Vu a roamujícímu supportovi Boximu se dočkali vítězství a postupu do finále lower bracketu. Čínský sen se rozplynul a Zai se tak počtvrté ve své kariéře podívá do TOP3 The International.

Pomyslnou třešničkou na dortu dnešního hracího se stalo střetnutí dvou favoritů dotařského klání roku: Team Secret vs. Tundra Esports. Na diváky čekala výtečná podívaná, tři mapy a výborné individuální akce.

První mapa začala dobře pro Team Secret, ale hrubé chybky a absence Linken Sphere nebo Black King Bar na klíčovém hrdinovi Magnusovi daly o sobě znát. Jedna nula pro Skitera a spol. Oliver Lepko perfektně zahranou Nagou Siren poslal svůj kolektiv do vedení.

Ve druhé mapě se Roman "Resolut1on" Fomynok velmi rychle poučil ze svých předešlých chyb a na nezastavitelné Dawnbreaker dovedl svůj tým k vítězství a pomohl srovnat sérii (1-1).

V rozhodujícím souboji Puppey vsadil na Gyrocoptera, Crystal Maiden a midového Zeuse, ale tentokrát to prostě nevyšlo a týmovější Tundra Esports si vcelku rychle poradila s Team Secret a poslala je do loser bracketu, kde si to zítra v pět ráno Team Secret rozdá s Team Liquid (bo3) o postup do Grand Finále.

Turnajový pavouk 11. The International

TI2022 play-off • Foto Liquipeida

Nedělní harmonogram (30.10)

Team Secret vs. Team Liquid (bo3) | 5:00 CET

All-Stars showmatch | 9:00 CET

Tundra Esports vs Team Secret/TeamLiquid (bo5) | 9:30 CET

