Exkluzivně. Skiter po vyhraném The International 2022: Je to něco neuvěřitelného. Byl to můj sen!

Nacházím se tu momentálně s vítězem The International 2022 Oliverem "skiter" Lepkem na TI afterparty. Jak se cítíš po tom, co jsi vyhrál?

Je to něco neuvěřitelného. Byl to od začátku můj sen, jak jsem začal hrát Dota 2. Stále jsem si to ještě neuvědomil, zpracovávám to, takže potřebuji na to pár dní určitě, ale je to prostě úžasný pocit.

Přemýšlel jsi někdy o tom, že budeš první na česko-slovenské scéně, který vyhraje The International?

Nikdy jsem o tom nepřemýšlel z česko-slovenského hlediska, ale prostě věděl jsem, když jsem začal hrát Dota 2, že toto je můj sen, chci si ho splnit a mám na to. Bylo to otázkou času, kdy se to stane.

Poslední otázka předtím, než tě tady pustím. Co budeš dělat po tom, co jsi vyhrál The International? Jaký je tvůj další cíl? Co budeš dělat s těmi penězi?

S penězi nemám žádné plány ještě, ale určitě si potřebuji odpočinout, zresetovat se. Pojedu domů a budu uvažovat co s tím. Určitě plánuji i nadále hrát Dota 2 a uvidíme, kam to to dotáhnu.

Děkuji ti za rozhovor a tvůj věnovaný čas

Také díky a mějte se hezky!

