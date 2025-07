Cyklistická Tour de France by dnes mohla nabídnout další šanci na vítězství sprinterům. Na programu je 171 km dlouhá rovinatá etapa z Saint-Méen-le-Grand do Lavalu a očekává se hromadný dojezd, do něhož by mohl promluvit i jediný český zástupce v pelotonu Pavel Bittner. Ve žlutém dresu se na start postavil trojnásobný šampion a obhájce titulu Tadej Pogačar. Osmou etapu Tour de France sledujte ONLINE na iSportu.