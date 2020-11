Cesta, kterou jsme si nastavili, je správná, hodnotí CptKubajz začátek FIFA 21

Druhá víkendovka a hned 30-0! Jaké máš pocity?

„Je to neuvěřitelný pocit, poprvé v životě se mi podařilo uhrát výsledek 30-0 a hned v druhé víkendovce. Je vidět, že cesta, kterou jsme s týmem nastavili je správná a nemůžu se dočkat dalších víkendovek. Jako třešnička na dortu je to, že jsem splnil status Verified a můžu bojovat o Global Series, což je největší cíl pro letošní sezónu. Navíc mě to dostalo do pohody.“

Kdybys měl vybrat jednoho hráče, který ti vyhrál perfektní víkendovku, kdo by to byl?

„Cristiano Ronaldo, protože tato karta dokáže udělat ten rozdíl, který je potřeba k 30-0. Dal jednoznačně nejvíc gólů a ve spojení s Neymarem a Mbappém je to magické trio.“

V nedávném patchi bylo nerfnuto Elastico. Je nějaká klička, kterou nejradši používáš a je efektivní?

„Nerfnutí Elastica je určitě nepříjemné, na druhou stranu z něho padalo dost nereálných gólů, zatím se po patchi seznamuji s novou hrou, ale nerf této kličky je znát. Moje nejoblíbenější klička je step over, když se podíváte například na Vejrganga, tak ten je dělá prakticky pořád.“

Zúčastníš se CZC.cz iSport ligy?

„Ano, zúčastním, hrozně se těším na kvalifikace, doufám, že se mi podaří postoupit.“

Sledoval jsi výsledky Brute v Sazka eLEAGUE?

„Samozřejmě. Už jen proto, že Brute mi pomohlo dostat se do Slavie. Tento esportový tým je neuvěřitelný, přes managment až po hráče. Hrozně rád tam trénuji a trávím čas v jejich gaming housu. Navíc u nich streamuju, takže Brute je pro mě tak trochu srdcovka. A co se týče výkonu Brute v Sazka eLEAGUE, byla to jedním slovem Jazda!“

Zkoušel sis někdy sám Csko? Znáš se s kluky z Cskového týmu?

„Nene, nezkoušel, radši FIFU.“ (směje se)

Na Instagramu jsme viděli tvé kuchařské umění, jak se ti daří za plotnou?

„Moje kuchařské dovednosti nejsou na moc vysoké úrovni. Ale byla to skvělá zkušenost a moc jsem si to užil.“

Dostal jsi se k Fifě přes fotbal jako velká část hráčů?

„Ano, od svých čtyř let hraju na vysoké úrovni, teď jsem musel fotbal trošku utlumit, protože s mým trenérem máme tréninkový program a nedá se to moc skloubit dohromady. Každopádně fotbal stále hraju.“

Hraj CZC.cz iSport LIGU!

5.11. 17:00 - Online kvalifikace #3

7.11. 17:00 - Online kvalifikace #4