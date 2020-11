FIFA 21 je mi mnohem sympatičtější. Top 200 si zatím schovávám, říká The Johny

Sparťan The Johny o sobě říká, že má pozitivní vztah ke sportu. Hraje fotbal a několikrát do týdne chodí do posilovny s bývalým útočníkem Sparty Václavem Kadlecem. • Instagram @johnyhradil

Sparťan The Johny o sobě říká, že má pozitivní vztah ke sportu. Hraje fotbal a několikrát do týdne chodí do posilovny s bývalým útočníkem Sparty Václavem Kadlecem. • Instagram @johnyhradil

Jan "The Johny" Hradil neprožíval v minulém ročníku FIFA příliš dobré časy. Na začátku se mu však daří mnohem lépe a v poslední víkendové lize si připsal parádní skóre 28-2. Jak se on sám cítí v nové Fifě a jak mu pomáhá trénink s Václavem Kadlecem?

Těšíš se na CZC.cz iSport ligu? Jak vzpomínáš na minulý ročník?

„Těším, je to pro mě jeden z největších turnajů. Vzpomínám na minulé ročníky rád, i když jsem si bohužel na Letné nezahrál, tak jsem se zúčastnil velkých finálových bojů v kinech, a to byl moc příjemný zážitek. Tak doufám, že se mi podaří kvalifikovat a znovu se poperu o ta nejlepší místa, doufejme, že před publikem, díky koroně.“

V rozhovoru s Mishkem jsi zmínil, že ti Fifa 20 nepadnula. Je to v novém ročníku lepší?

„Myslím si, že určitě, už jen dle výsledků ve víkendové lize ze začátku hry. Celkově mi je nová FIFA mnohem sympatičtější, co se týče ofenzivních povinností, tak ty mě nesmírně baví a celkem mi sedí do mého stylu, nemusí se hrát jen držení míče a za to jsem opravdu rád.“

Takže s prozatimními výsledky ve víkendovkách jsi spokojený?

„Musím říct, že ano. Jelikož výsledky ve WL mi občas dělaly problém, tak jsem si dal osobní cíl, a to konzistentnost. Nastavil jsem si hranici 25 výher a více, a to se mi zatím daří plnit na výbornou. Dokonce jsem už získal status verified a hitnul 28 wins, nebýt prohry na penalty, mohl jsem usilovat o Top200, ale tu si zatím schovávám.“

Jaký je pro tebe ve FIFA 21 cíl?

„Určitě podávat právě konzistentnější výsledky ve WL než v předchozích ročnících. No a usilovat o Top200, či alespoň posunutí osobního rekordu WL skóre na 29:1. Taky dost podstatné pro mě je, aby mě hra bavila a taky mé diváky, což si myslím, zatím plníme na výbornou díky ofenzivnějšímu stylu, který se snažím hrát oproti minulé Fifě. A samozřejmě kvalifikovat se na co nejvíce turnajů a ideálně sbírat úspěchy i na offline finále. No a takový sen, asi všech českých hráčů, je pak kvalifikace na EA event.“

Kdybys měl novým hráčům něco poradit, co by to bylo? Jaká jedna věc bys řekl, že je ve FIFA 21 nejdůležitější?

„Celkově zatím razím pravidlo, že nejlepší obrana je útok a celkem to vychází. Nejlíp se ale člověk asi přiučí, když omrkne nějaký stream či video někoho z profi hráčů.“ (usmívá se)

Ty trénuješ s velkým Sparťanem Vencou Kadlecem. Cítíš, že ti trénink pomáhá i při hraní?

„Dá se říct, že i jo. Ne vyloženě přímo, ale vzhledem k tomu, že mě Vašek dostává do super fyzické kondice, tak i to mi pomáhá při psychické námaze, která u Fify bezpochyby je. U hraní se cítím dobře a vím, že dělám i něco pro své tělo a zdraví.“

Jak moc tě ovlivňuje koronavirus? Chybí ti LAN turnaje?

„Momentálně docela dost, vzhledem k vážnosti situace, tak bohužel tréninky, ať už ve fitku či fotbalové jsme pozastavili, takže ten soukromý život to ovlivnilo uplně stějně jako každého. Volnočasové aktivity jsme museli ponechat, ale už teď se těším na návrat do běžného režimu. Nicméně po profesní stránce, tak tam kromě zmíněných LAN akcí, které mi velmi chybí, se toho tolik nemění. Hrát online finále není takový zážitek, jako se utkat offline. Streamovat, natáčet a trénovat FIFU mohu pořád, možná je na to ještě více času a prostoru. Ale když to blbě řeknu, je to dobře načasované, protože nedávno vyšel nový ročník Fify a aspoň tomu nyní dávám více než 100%.“

