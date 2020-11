Americký fotbal a profi FIFA. Super pocit, říká o spolupráci se Slovanem Liberec RealDanek

Slovan Liberec se teprve nedávno stal součástí velké esportové rodiny. Součástí jejich FIFA týmu je také Daniel "RealDanek" Bria. Ten reprezentuje Ostrava Steelers v první lize amerického fotbalu. Jak se dostal k tomuto sportu a co hraje raději, Madden nebo FIFU?

Jaký je to pocit, být součástí jednoho z největších českých fotbalových klubů?

„Je to určitě super pocit. Ještě v tuhle chvíli, kdy se Liberci podařilo dostat se do Evropy. Nemohli jsme si zvolit lepší načasování!“

Kdy jsi se dozvěděl o spolupráci se Slovanem?

„Spolupráce se Slovanem už se řešila delší dobu, řešil jsem nabídky více týmů, ale nakonec jsem si vybral Slovan.“

Co vidíš jako svůj největší kariérní úspěch ve Fifě?

„Řekl bych, že výhra Mistrovství Československa ve FIFA 18 World Cup ve Žlutých Lázních, kde jsem porazil Emericksona ve finále.“

Zúčastníš se kvalifikace na CZC.cz iSport LIGU?

„Určitě se zúčastním.“

FCSL esports • Foto FCSL esports

Ty se věnuješ u nás celkem netradičnímu sportu, kterým je americký fotbal. Jak jsi k němu došel?

„Můj kamarád, se kterým už se znám od malička, hrával americký fotbal a vždy když jsme se viděli, tak mi říkal „máš na to výbornou postavu, měl bys to zkusit“. Pár let jsem tomu odolával, potom jsem se přišel podívat na zápas Ostravy a ten sport se mi líbil natolik, že jsem přišel na nábor a začal jsem hrát.“

FIFA nebo Madden?

„Obě hry mají něco do sebe, momentálně ale asi FIFA. Hlavně kvůli tomu, že Madden není u nás tak oblíbený a nejsou v něm turnaje.“

Jak to zvládáš s fanouškem Tottenhamu v jednom týmu?

„Popravdě jsem zjistil, že je fanoušek Slepic, až když jsem si pročítal naše představení na stránkách Slovanu, takže jsme to spolu vůbec neřešili, což je asi dobře.“ (směje se)

