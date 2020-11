Třetí, předposlední kvalifikace! Neváhej a bojuj o místo v CZC.cz iSport Lize!

Prestižní turnaj CZC.cz iSport LIGA ve FIFA 21 pokračuje! V současné chvíli je přihlášeno 240 účastníků, tak neváhej! Přihlaš se a postup do closed kvalifikace proti profíkům.

Ze čtyř kvalifikací postoupí celkem šestnáct hráčů, které odměníme FIFA pointy, aby nachystali své FUT týmy do uzavřené kvalifikace. Až do ní se zapojí profíci, kteří v minulém roce postoupili do Superfinále CZC.cz iSport Ligy.

Přihlásit se můžeš na www.isportliga.cz.

KVALIFIKAČNÍ TERMÍNY:

Dnes 5. 11. (17:00) online kvalifikace #3

Sobota 7. 11. (17:00) online kvalifikace #4