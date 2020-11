Emerickson před Superfinále: Už si nemůžu vybírat, musím porazit každého

Jde do tuhého. Superfinále CZC.cz iSport Ligy se blíží a s ním i souboje těch nejlepších FIFA profíků u nás. Mezi ně patří také sparťanský Jan „Emerickson“ Krupička. Uzavřenou kvalifikací a skupinovou fází prošel bez jediné prohry. Čtvrtfinále pro něj v minulém ročníku CZC.cz iSport Ligy znamenalo konec, letos to nebude mít o nic lehčí. Dominik „Seron“ Čermák patří mezi největší favority celého turnaje. Toho si je Emerickson vědom.

V CZC.cz iSport Lize jsi zatím neprohrál. Cítíš se ve formě?

„Je to určitě dobrá statistika a bilance. Nicméně v každém zápase se začíná za stavu 0-0, takže to není až tak relevantní. Udělám maximum pro to, abych pokračoval na této vítězné vlně.“

Tu se ve čtvrtfinále pokusí přerušit Seron. Připravuješ se na zápas? Sedí ti jako soupeř?

„Určitě se na něho připravím, nicméně víc neprozradím. Se Seronem jsem tento rok hrál tuším 2x a máme to na zápasy vyrovnané 1-1. Určitě patří k těm nejlepším, ale tady se už nedá vybírat. Musím porazit kohokoliv, abych byl úspěšný.“

S Patýnem ses potkal v uzavřené kvalifikaci i skupině. Jednou jsi ho porazil, podruhé remizoval. Kde byl největší rozdíl mezi oběma zápasy? Co vedlo ke ztrátě bodů?

„V kvalifikaci v první zápas s Patýnem se mi podařilo nahnat dobrý náskok do dalšího zápasu a to mi velmi pomohlo. Ve skupinách byl scénář opačný. Nedokázal jsem se dostávat tolik do šancí, diktovat tempo hry tak, jak jsem chtěl a najít tu potřebnou herní flow, která přišla až v 2. kole s Dalasem.“

Emerickson ve skupině porazil i Johnyho • Foto Koláž isport.cz, Foto sparta.cz

Sparťana Johnyho jsi zdecimoval ve skupině 10:3. Vnímáš vaše vzájemné zápasy jinak než ty ostatní?

„Osobně vnímám všechny zápasy stejně a všechny chci vyhrát. Tento zápas byl ale na rozdíl od ostatních hodně sledovaný a tlak na nás dva byl obrovský. Šel jsem do zápasu s jasnou vizí a taktikou, která se mi vyplatila, a já tak rozhodl zápas už v první polovině BO2 série.“

Pokud by sis mohl vybrat ideálního soupeře do finále, kdo by to byl? Lákalo by tě derby proti slávistickému Kubajzovi?

„Ideální soupeř podle mě neexistuje už v této TOP8. Určitě Seron patří k těm nejlepším, ale tady se už nedá vybírat. Musím porazit kohokoliv, abych byl úspěšný.“

Oproti minulému ročníku se hraje CZC.cz iSport Liga z domova, bez diváků. Bude ti chybět ta atmosféra a fanouškovská podpora?

„Rozhodně ano. Diváci vás dokážou vyhecovat i při hraní. Je to sice fajn hrát z pohodlí domova a necestovat, ale byl bych radši, kdybychom hráli před lidmi.“

Emerickson půjde ve čtvrtfinále na Serona • Foto Archiv

Už šest let streamuješ pro své fanoušky. Co tě na streamování nejvíc baví, v čem vidíš na streamu největší pokrok?

„Baví mě ta interakce s chatem. Ten freestyle, že na streamu si nic předem nechystám. Prostě to zapnu a jedu. Je to takový speciální pocit. U víkendovky, turnajů a kvalifikací, jak chat fandí, je něco super. Mám skvělou komunitu, která mě podporuje, a i díky ní jsem tam, kde jsem. Díky streamům jsem určitě dokázal odrovnat nervozitu. Snažím se být každý den live na svém Twitch kanále a pokud si člověk na toto navykne, tak si rychle zvykne nevnímat tlak a nervozitu.“

Zanedlouho oslavíš dvouleté výročí ve Spartě. Jak bys toto období hodnotil? Jsi se svou reprezentací Sparty spokojený?

„Utíká to jako voda. Ještě teď si vybavuju první focení na Letné. Osobně si myslím, že moje výkony jsou velmi konzistentní, což je i jeden z mých hlavních cílů. Samozřejmě ale stále čekám na nějaký skalp na velkém turnaji. Doufám, že se mi to pro Spartu podaří.“

Fotografie Emericksona ze zmíněného focení na Letné • Foto www.sparta.cz

Jsi rád, že jsi před dvěma lety kývnul Spartě, a ne jedné ze zahraničních esportových organizací?

„Ničeho nelituji. Ve Spartě mi nic nechybí a jsem tam spokojen.“

Kde se vidíš za další dva roky? Máš nějaký cíl, plán?

„Těžko říct. Někdy člověk neví, co bude zítra nebo za týden. Určitě bych rád pokračoval jako eSport hráč a streamer, ale důležité je, aby mě to stále bavilo. Momentálně jsem velmi spokojen se vším ve svém životě.“