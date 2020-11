Esport není jen zábava, je to náročné psychicky i fyzicky, říká Železník

Jak vznikl název Zicon Esports?

„Není tajemstvím, že můj velký koníček je hraní na herní konzoli Playstation. Asi třetím rokem sleduju naši eSportovou scénu. I proto jsem se rozhodl založit svoji organizaci. Ze začátku jsem do toho šel spíše ze zábavy, protože mě tahle oblast zajimá. Fungujeme druhým rokem, jsem mile překvapen, za jak krátkou dobu naši hráči dokázali můj tým zviditelnit a dosáhnout skvělých úspěchů. Konkurujeme nejlepším týmum na naší scéně a mám z kluků ohromnou radost.“

Jak jsi vybral hráče do svého týmu? Znal jsi kluky před založením organizace?

„Od začátku založení zůstal jen ŠLAPI. Dva hráči se proměnili. Patrik ,Huhňák´Hornák momentálně reprezentuje barvy Entropiqu. Michal Tulip Žorna hraje za sebe. Do týmu jsem angažoval Tomáše Siritsetsedm Novotného a Maria „MarioOoso99“ Gumbrešt. Kluky jsem sledoval na různých turnajích, oslovil jsem je s nabídkou a jsem rád, že můžu mít v týmu tak kvalitní hráče.“

Co říkáš na výkony Mariooosa v iSport Cupu?

„Jsem mile překvapen. Mario nebyl nasazen jako ostatní hráči z minulého ročníku, musel se probojovat všemi kvalifikacemi až do TOP8. Věřím, že jeho cesta nekončí a má šanci se dostat do finále.“

Máš nějakou osobní historii v esportu?

„Pár turnajů si občas zahraju. FIFA 19 mi celkem šla, dokázal jsem porážet i ty nejlepší u nás. Dostal jsem se do finále charitativního turnaje prvoligových fotbalistů, kde mě porazil Matouš Trmal ze Slovácka. V minulém ročníku Datart e:LIGY jsem si zahrál v semifinálovém kole. Musím ale přiznat, že kluci z eSportové scény jsou uplně někde jinde.“ (usmívá se)

Jaký to byl pocit, vyzkoušet si turnaj jako esportový hráč?

„Byla to sranda sledovat své zápasy, jak se streamujou. Druhé místo bylo pro mě po prohraném finále zklamaním. Chtěl jsem pomoct výtěžkem na dobrou věc. Avšak s odstupem času jsem si tohodle výsledku vážil.“

Jaký máš osobní vztah k Fifě? Který ročník byl tvým prvním?

„Fifu hraju od samého začátku. Hrál jsem všechny ročníku nejdřive na PC, od roku 2013 jsem přešel na konzoli. Režim Ultimate Team jsem začal hrát až od roku 2018.“

Foto

Vidíš mezi fotbalem a esportem podobnosti? Připravují se kluci fyzicky a psychicky na zápasy?

„Je to něco jiného. Pro esportové hráče je hodně naročné dokázat se soustředit na turnajích, držet neustálou koncentraci. Nenechat se vykolejit i hrou, protože si někdy dělá, co chce (usmívá se). Kluci se tak musí připravovat hlavně mentálně. Nemusí běhat kilometry jako realní fotbalisté.“

Je podle tebe esport sportem?

„Je to jiný druh sportu. Ale lidi si myslí, že sedět u konzolí je jen jakási zábava. Pokud se tomu ale věnujete jako eSportoví hráči, tak je to velmi naročné jak časově, tak i mentálně a fyzicky.“

Co je těžké při managmentu organizace?

„Někdy je to náročné, strávím u toho někdy hodně času, řeším defacto všechno sám. Zatím to všechno klape, do budoucna bych však chtěl managment rozšířit, aby vše neleželo jen na mně.“

Lukáš Železník oblékal také dres pražské Slavie. • Foto Sport/ Dominik Bakeš

Máš v plánu se s organizací zapojit i do dalších esportových titulů?

„Kdyby někdo došel s nabídkou, že by mi s některým jiným titulem pomohl, nemám s tím problém. Spoustu lidí se mě na tohle téma ptá. Vím, že se hrají hry jako Dota, CSGO, F1, apod. Ale nerozumím tomu. Chci klukům pomáhat v čem jsem schopen. Proto zatím mám jen Fifu.“

Jak se k esportu staví spoluhráči z Opavy?

„Fifu hraje hodně fotbalových hráčů, ať u nás, nebo ve světě. V Opavě jsou taky vášniví hráči, jedním z nich je můj velký kamarád Josef Hnaníček, se kterým jsme často připojení na party a hrajeme spolu.“

Dokážeš si představit, že bys vyměnil míč za gamepad?

„To určitě ne. Každý se dokaže odreagovat nějak jinak. Někdo čte knížky, já si rád zahraju na Playstationu.“