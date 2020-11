Víkendovka není tolik o skillu, pomáhá ale psychicky, říká Seron

Seron vs. Emerickson, kdo postoupí do semifinále? • Koláž isport.cz

Ve FIFA 21 se podle svých slov pořád hledá. I přesto postoupil do Superfinále CZC.cz iSport Ligy a v poslední víkendové lize dosáhl perfektního skóre. Jak se Dominik "Seron" Čermák připravuje na play off a těší se na mač s Emericksonem?

O tréninku (scrimech):

„Teď jsem hrál například s Lakym, vždycky si napíšeme a jdeme si zahrát, abychom potrénovali. Jinak na Twitter občas napíšu, jestli si někdo nechce zahrát a chodí i lidi ze světa na 1v1. Hrál jsem s pár lepšíma hráčema, ty topky to ale ještě nejsou.“

O skupině CZC.cz iSport Ligy a nervozitě:

„Abych řekl pravdu, tak jsem se vůbec nenervoval, věděl jsem, že potřebuju být v klidu. Zároveň jsem si říkal, že kdyby mi dal Tulip na konci góla, tak bych nebyl nějak naštvanej, protože si to zasloužil, já jsem hrál fakt tragicky.“

O minulém víkendu a výkonech v CZC.cz iSport Lize/víkendovce:

„Řekl bych, že ta víkendovka už není o tom, že dáš 30-0 a je to čistě o skillu. Samozřejmě, něco umět musíš, ale tolik to o tom není. V tom turnaji byli mnohem kvalitnější hráči. V tý víkendovce potkáš maximálně 3-4 dobrý hráče, v turnaji byl dobrej každej. Rozhodně mi ta perfektní víkendovka pomohla psychicky. Doufám, že si tu formu přesnesu i do Superfinále.“

O prvním zápasu skupiny s CptKubajzem:

„S Kubajzem jsme už před CZC.cz iSport Ligou hráli dva zápasy a oba dva jsem prohrál. Nevím, asi na něj neumím, hraje celkem zajímavej styl. Občas se štěstí přiklonilo na mojí stranu, občas na jeho, vždycky si ale tu výhru zasloužil.“

O překvapení ve skupinách:

„Z postupujících mě překvapil Patýno, to jsem nečekal, ale v poslední době, když jsme spolu hráli, tak se hodně zvednul. Na to, že nedělá žádný kličky, tak hraje neskutečnej gamestyle. Spíš mě překvapili kluci, jako je třeba steek1ng, kterej si to sice na konci pokazil, rozhodně se ale nemá za co stydět. Tulip je taková česká legenda na všech turnajích. Rok nehrál, vrátil se a taky předvedl super výkony.“

O zápase s Emericksonem:

„Moc se těším. Trénuju, co to jde, bude to hodně sledovanej zápas. Budu se snažit předvést maximum a dosáhnout co nejlepšího výsledků. Snad se podaří postoupit do semifinále a následně třeba i vyhrát celej turnaj.“

O tom, koho by radši potkal v případném semifinále:

„Pokud se mi podaří postoupit přes Emeho, tak je úplně jedno, jestli narazím na Drmiho nebo Lakyho. Drmi má teď neskutečnou formu, i když v Cool Lize to moc nepředvádí. Na CZC.cz iSport Lize mě ale překvapil. A Laky je prostě Laky, to je pořád česká jednička. Kdybych hrál s Lakym, tak si myslím, že je to takový předčasný finále. Je to takový zdravý derby mezi náma.“