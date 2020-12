Anglický fotbalový gigant vstupuje do esportu se slavnou organizací!

Dvacet let jsou Ninjas in Pyjamas součástí esportového světa. Od League of Legends po Counter-Strike: Global Offensive, každý fanoušek zná jméno jedné z nejslavnějších a nejúspěšnějších evropských organizací. Ta nyní spojuje své jméno s dalším světoznámým týmem, tentokrát však ze světa fotbalového. Leeds United vstupují do esportu.

FIFA jakožto esport každým dnem roste. U nás se objevují další a další fotbalové celky, které chtějí spojit své jméno s esportem, posledním klubem byla Dukla Praha, jenž spojila síly s Gunrunners.

Jenže tady jde o tu nejvyšší soutěž - anglickou Premier League. A hned o jeden z historicky největší týmů, který na britských ostrovech najdeme. Hráči s dresem Leeds United pobíhají po zeleném trávníku již 101 let, z nich většinu strávili v nejvyšší divizi, do které se letos po šestnácti letech vrátili.

„Partnerství s Leeds je vzrušujícím milníkem pro Ninjas in Pyjamas. Naše ikonické kluby sdílejí podobné historie transformace a základních hodnot, když se probojovávají zpět na vrchol svých oborů. Hledali jsme přední klub s vlastnictvím, které bylo připraveno jít hluboko do esportů. Jsme velmi nadšení z této společné cesty a v nadcházejících týdnech mějte oči otevřené pro další vzrušující oznámení,“ nechal se slyšet CEO Ninjas in Pyjamas Hicham Chahine.

Nadšení sdílí také výkonný ředitel Leeds United Paul Bell. "Postup do Premier League poskytl klubu několik úžasných příležitostí díky zapojení do ePremier League. Stejně jako to udělal Marcelo s A-týmem, máme v úmyslu oznámit naši přítomnost v lize a být okamžitě konkurenceschopní. Vytvoření partnerství s NiP nám dá fantastický základ," komentuje Bell spojení s NiP.