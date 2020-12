TOTW 12 Predictions: Půjde opravdu o nejhorší Team of the Week FIFA 21?

Team of The Week 12 predikce od MDFUTBOL • MDFUTBOL

Po parádním TOTW 11, kde své IF karty dostaly takové hvězdy jako Paul Pogba, Heung-Min Son či Mohamed Salah, přichází chudší úroda silných hráčů. Mnozí se dokonce nechali slyšet, že jde o nejhorší TOTW letošní Fify. Mají pravdu?

GK - Nick Pope - 84

Burnley se před soubojem proti Arsenalu utápělo na sestupových příčkách. Proti týmu s druhou nejhorší formou v lize si však Burnley v čele s výborně chytajícím Popem polepšilo. Šest střel Arsenalu mezi tři tyče, šest úspěšných zákroků. Jeden z nejpoužívanějších gólmanů FIFA 21 se tak možná dočká upgradu!

LB - Theo Hernández - 84

Ani dva přesné zásahy levého beka AC Milán nestačily na vítězství Rossoneri. Milánský klub remizoval doma s Parmou, stále se však drží na vrcholu Serie A. K tomu přispěl již třema přesnými zásahy právě Francouz Hernández, který se tak může těšit na svou druhou IF kartu.

CB - Jan Bednarek - 84

Southamptonu se daří. V tabulce Premier League se drží na výborné čtvrté příčce, na kterou se posunul po výhře nad Sheffieldem. K třem gólům se připojil také výborný definzivní výkon vedený polským legionářem Janem Bendarkem.

RB - James Tavernier - 84

Zde není o čem. James Tavernier naprosto válcuje nejvyšší skotskou ligu. Za 17 zápasů si připsal neuvěřitelných jedenáct gólů a osm asistencí! Proti Dundee Utd si připsal další dva kanadské body a s největší pravděpodobností se i on podruhé objeví v nejlepším týmu týdne.

Tavernier válcuje skotskou ligu • Foto scotsman.com

CM - Nicoló Barella - 83

Gólem a asistencí se zasloužil Nicoló Barella o vítězství Interu Milán proti Cagliari. To dlouho dobu vedlo, druhý celek italské ligy tápal. V 77. minutě však skóroval již zmíněný Barella a započal tak parádní obrat milánského celku. První IF pro italského záložníka.

CAM - Lorenzo Pellegrini - 82

AS Řím si v posledním kole Serie A smlslo na Bologni. V desáté minutě Pellegrini přihrál na první gól, za pět minut sám skóroval. Pro Pellegriniho šlo o první přesný zásah a za něj si zaslouží i první TOTW kartu ve FIFA 21.

LM - Jonathan Bamba - 84

Křídelník LOSC Lille hraje ve skvělé pohodě, což potvrdil i o víkendu dvěma kandaskými body proti Bordeaux. Po POTM a TOTW tak zřejmě uvidíme již třetí speciální kartu pro francouzského borce.

LM - Leon Bailey - 83

Freeze kartu dostal Leon Bailey teprve před několika dny, ve středu si dojde pro TOTW. Dvěma góly pohřbil Jamajčan šance Hoffenheimu a Bayer Levekusen přeskočil Bayern Mnichov na prvním místě Bundesligy, na čemž má velkou zásluhu právě jamajský záložník.

Leon Bailey září • Foto Reuters

RM - Hirving Lozano - 86

Další střelec ze Serie A. Mexická hvězda Neapole je letos v parádní formě, ve dvanáctém TOTW se mezi IF hráče dostane již potřetí! Poté, co se Sampdorie díky gólu Jakuba Jankta dostala do vedení, se o slovo přihlásil Hirving Lozano a spolu s Andreou Petagnou obrátil vývoj zápasu.

ST - Jamie Vardy - 88

Jamie Vardy is having a party. Anglický hroťák byl u všech tří gólů Leicesteru, který doma hostil Brighton. Vardy dvakrát přihrál na gól svému kolegovi Jamesi Maddisonovi, jednou se trefil sám.

ST - Paulo Dybala - 89

Itálie byla opravdu bohatá na parádní výkony, jeden takový předvedl Paulo Dybala. Pěknou individuální akci zakončil přesnou přízemní ranou, zároveň šlo o jeho premiérový gól sezóny.