Komunitní průzkum: Freeze promo zklamalo, nejlepší kartou byl Sadio Mané

Vánoce jsou obdobím pohody a klidu, pro hráče FIFA v posledních letech také časem FUTmas proma. To se rokem 2020 změnilo, když do nejhranějšího fotbalového simulátoru světa přišel Freeze. Očekávání byla velká, náhrada FUTmas musí stát za to. Jenže opak byl pravdou.