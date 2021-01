GALERIE: Jak vypadá Neymarův milionový inventář v CS:GO?

Inventář Neymara Jr. stojí za to • Koláž sazkaeleague.cz

Neymar Jr., brazilská hvězda PSG, je známý svým nadšením pro CS:GO. Sám streamuje Counter-Strike na Twitchi, zapojuje se také do esportu. Co však ještě podtrhuje Neymarovo nadšení pro CS:GO, je jeho vymazlený inventář, ve kterém najdeme ty nejvzácnější skiny.

Cena nejdražšího skinu v inventáři brazilského křídelníka se pohybuje okolo 9 500 $ (200 000 Kč). StatTrak™ M4A4 │Howl (Factory New) patří mezi nejcennější skiny ve hře. Nové Howly se totiž v CS:GO neobjevují, cena této úpravy zbraně tak jen stoupá.

Dalším parádním kouskem je krásný Karambit │Gamma Doppler (Factory New) v ceně kolem 8 000 $ (170 000 Kč), ke kterému si Neymar Jr. pořídil do tandemu zelené Specialist Gloves | Emerald Web (Field Tested) za 315 $ (6 500 Kč).

NEPŘEHLÉDNĚTE: 500 000 Kč! Kolik utratí Neymar, Jesus či Casemiro za herní předměty v CS:GO?

Okolo stotisícové cenovky se pohybují také StatTrak Karambit | Doppler Sapphire (Factory New), AWP | Gungnir (Factory New), StatTrak M9 Bayonet | Doppler Ruby (Factory New) a AWP | Dragon Lore (Minimal Wear).

Pokud započítáme také ceny všech stickerů, kde si Neymar Jr. oblíbil především FURIA Holo z IEM Katowice 2019, dostaneme se až na hranici jednoho milionu korun. To jsou však pro Brazilce, který ročně vydělává až 1 650 000 000 Kč, spíše drobné.