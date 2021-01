Od malička jsem chtěl nosit sparťanské logo na hrudi, říká posila Marioooso

Vyhrál jeden z největěích tuzemských FIFA turnajů, posunul hranici českého rekordu ve víkendové lize a vše završil přestupem do AC Sparta Esports. Mario "Marioooso" Gumbrešt zažívá zatím nejúspěšnější období své kariéry. Co říká na svůj přestup do Sparty a jaké jsou jeho cíle s novým klubem?

Od vítězství iSport Ligy, přes 100-0, až k angažmá ve Spartě. To nezní jako špatný ročník Fify, co říkáš?

„Tento ročník mi v ofenzívě i defenzívě náramně sedí. Hodnotím ho dost pozitivně a nemohu říci, že by byl špatný.“

Dokážeš říct, čeho si z těchto tří úspěchů vážíš nejvíc?

„Všech tří úspěchů si velice vážím, ale kdybych si měl vybrat, tak je to asi o chloupek CZC.cz iSport LIGA, jelikož se jedná o nejprestižnější turnaj v Česku a na Slovensku.“

Říkal jsi, že jsi jako malý chtěl hrát fotbal za Spartu. Jde o takový menší splněný sen?

„Určitě. Od malička jsem chtěl být profesionální fotbalista a nosit sparťanské logo na hrudi. Jsem rád, že se mi to povedlo alespoň na tom virtuálním hřišti ve Fifě. Jsem šťastný, že mi Sparta poskytla tuto příležitost a věřím, že navážu na své výkony!“

Marioooso, nová posila AC Sparta Esports • Foto AC Sparta Esports

Vnímáš nějak hype okolo své osoby v posledních měsících?

„Ano, nějaký ten hype jsem zaznamenal, jelikož jsem ve své životní formě. Děkuji všem fanouškům za tuto neskutečnou podporu, která mě žene dopředu!“

Jak bys hodnotil své působení v Ziconu? Jsi spokojený se svým progresem?

„Své působení v Zicon eSports hodnotím pozitivně. Pro Zicon eSports jsem vyhrál CZC.cz iSport LIGU a několikrát jsem byl ve víkendové lize mezi nejlepšími hráči na světě. Vzhledem k tomu, že jsem byl na začátku Fify 20 neznámý hráč a tato Fifa byla první, kterou jsem začal brát vážně, tak jsem rád, že mi dal Lukáš Železník možnost se ukázat na česko-slovenské Fifa scéně. Vložil do mě důvěru, a já mu na oplátku uhrál třetí místo na MČSR a vyhrál již zmiňovanou CZC.cz iSport LIGU, takže jsem se svým progresem spokojený.“

Jsi již v kontaktu s novými spoluhráči? Pokud ano, jaké bylo přivítání?

„Ano, se svými spoluhráči jsem už v kontaktu. Přivítání bylo velmi přátelské a srandovní.“

Jaký je tvůj cíl v AC Sparta Esports?

„Mým cílem ve Spartě je pokračovat ve stabilních výkonech, které jsem do teď předváděl a chtěl bych reprezentovat Spartu i na evropských turnajích.“

Marioooso, nová posila AC Sparta Esports • Foto AC Sparta eSports

Koho vidíš jako největšího konkurenta na CZ/SK FIFA scéně?

„Česko-slovenská Fifa komunita je velmi vyrovnaná, proto nemohu vybrat mého největšího konkurenta. Vzhledem k mému přestupu do Sparty pro mě však souboje proti Slavii dostanou nový rozměr.“

Pokud bys mohl ve FIFA 21 změnit, co by to bylo?

„Nic bych neměnil. Tato Fifa mi velice vyhovuje.“