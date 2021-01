Český rekord pokořen! Emerickson si jde pro čtvrtou perfektní víkendovku

Teprve před třemi týdny slavil Jan „Emerickson“ Krupička velký úspěch. Poprvé v kariéře dokázal projít celou víkendovou ligou bez jediné prohry, přidal se tak mezi elitu.

Jenže to byl teprve začátek. V roce 2021 ještě ve WL neprohrál a v sobotu překonal prosincový výkon Maria „Marioooso“ Gumbrešta, který se zastavil na stovce vítězství. Sparťanská hvězda se v probíhající víkendovce dostala na třináct úspěšných mačů, drží tak sérii na 103 výhrách.

Nyní má Emerickson další jasný cíl. Udržet další nulu v kolonce proher a stát se prvním hráčem na česko-slovenském FIFA rybníčku, který projde hned čtyřmi víkendovými ligami se stoprocentní bilancí.

Pokud by se to Janu Krupičkovi podařilo, výrazně by si řekl o nejlepší trojici lednového žebříčku FUT Champs na světě.