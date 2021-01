450-0! Vejrgang i přes disconnect ve víkendovce stále neporažený

To, že Vejrgang odehrál další víkendovku bez jediné prohry nikoho příliš nepřekvapuje. To, co drtivá většina hráčů nechápe, a co mohlo Anderse Vejrganga obrat o sérii neporazitelnosti, přišlo za stavu 21-0.

14letý Dán klasicky pohodlně vyhrával, svému soupeři nedal žádnou šanci. Z vedení 4-0 se však během sekund mohla stát prohra, která by se zapsala do historie FIFA Ultimate Teamu.

Andersovi Vejrgangovi se objevila všem hráčům dobře známá tabulka. Disconnect. Odpojení ze hry, které zpravidla znamená prohru. V tomto případě první prohru po 441 zápasech víkendové ligy.

„Při zobrazení této tabulky jsem se musel vždy vrátit do FUT a dostal jsem DNF,“ říká sparťanský reprezentant Martin „Caster“ Štěpán. Jenže to nebyl případ dánské superhvězdy. Zápas byl vynulován, první mač se v kolonce Vejrgangových proher neobjevil. „Tohle jsem nikdy ze celou FIFA kariéru neviděl,“ nechápe Caster.

Podobné zkušenosti musí mít také mladý Dán, který okamžitě po odpojení očekával to nejhorší. Takovým způsobem přijít o svou prohru, to by bylo jen těžko fér. Na Vejrganga se však usmála štěstěna a při další víkendové lize bude atakovat metu 480 výher.