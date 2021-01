180 tisíc za jednu Team of the Year kartu. Hráči kritizují EA Sports

Team of the Year. Každoročně nejočekávanější promo fotbalového simulátoru FIFA. Dvanáct modrých karet v hodnotě milionů mincí. Nenajde se snad nikdo, kdo by jednu takovou nechtěl mít ve svém klubu. Jenže pravděpodobnost TOTY karty v jednom z balíčků? Mizivá.