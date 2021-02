Dva Češi v týmu týdne! Do TOTW se dostal Souček i slávista Kuchta

Jeden Čech v Team of the Week je paráda, ovšem dva zástupci v nejlepším týmu uplynulého týdne je něco nevídaného. EA Sports odměnila za výborné výkony Tomáše Součka z West Hamu a slávistického Jana Kuchtu.

Tomáš Souček si za parádní představení v letošní sezóně zasloužil obdiv snad všech fanoušků Premier League. Dostal se do ideální jedenáctky první poloviny soutěže, ve Fifě se dočkal již druhé IF karty, patří mezi nejlépe hodnocené defenzivní záložníky PL ve hře.

Na půdě Crystal Palace se Souček trefil dvakrát a vysloužil si cenu za muže zápasu. Pokud bude český reprezentant pokračovat v takové formě, neměla by se mu vyhnout účast v Team of the Season.

Po Ondřeji Koláři se v TOTW objevuje další slávista, tentokrát útočník Slavie a zároveň autor pěti gólu z posledních dvou ligových kol, Jan Kuchta.

24 letý striker patří mezi největší hvězdy Fortuna ligy, v sezóně 2020/21 mířil přesně již devětkrát. S ratingem 78 nepůjde o nejpoužívanější kartu, i tak je pěkné vidět, že hráči z tuzemské ligy mohou být za své výkony obdařeni kartou v Team of the Week.