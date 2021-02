Velká premiéra! Kdo se stane historicky prvním eFotbalistou roku?

O korunu eFotbalisty roku budou bojovat hráči fotbalového simulátoru FIFA od vydavatele EA Sports. Jelikož jsou výkony borců vyhodnocovány za celý rok 2020, hráči museli ukázat svůj um jak ve FIFA 20, tak ve FIFA 21.

„Jde určitě o zajímavý koncept odměny pro hráče. Za mě je to velká motivace do budoucna a myslím si, že je to jedno z největších ocenění, kterého se může esportovému hráči dostat. Těším se na to moc, škoda, že je situace, jaká je, a nemůžeme se zúčastnit případného galavečeru,“ hodnotí eFotbalistu roku Dominik „Seron“ Čermák, 16letý reprezentant organizace Sampi, týmu fotbalového reprezentanta Jakuba Jankta.

Do poroty byli zařazeni zástupci hráčů jednotlivých FIFA týmů, manažeři FIFA týmů, zástupci herních i masových médií, organizátoři esportových turnajů, ale také fotbalisté české reprezentace – Patrik Schick a Jakub Jankto. Také oni si totiž s ovladačem perfektně rozumí.

Hlasování se zúčastnili také zástupci turnajů Sazka eLEAGUE a CZC.cz iSport Ligy.

Hlasující:

- manažeři FIFA týmů (17)

- zástupce hráčů FIFA týmů (16)

- zástupci masových a herních médií (6)

- zástupci organizátorů turnajů (4)

- zástupci FAČR (2)

- vybraní hráči A týmu reprezentace (2)

- ostatní - hlas fanoušků, partner ankety, osobnost (3)

„Pro nás i esportové prostředí je to obrovská událost. Českým fotbalistům fandíme a teď bude mít jeden z nás možnost stát se vítězem po jejich boku,“ řekl jeden z favoritů ankety, Lukáš „T9Laky“ Pour, hráč reprezentující FCVP Esport.

„Prvním ročníkem chceme odstartovat tradici, která má velký potenciál směrem do budoucna. Pro nás je to zase možnost ukázat, že špičkoví čeští FIFA hráči jsou také aktivními sportovci, kterým třeba úplně nevyšla kariéra v profesionálním fotbale, ale i nadále se mu věnují,“ uvedla Iveta Vondrová, ředitelka oddělení reprezentace.

Vyhlášení eFotbalisty roku 2020 bude možné sledovat večer 23. března na kanále ČT sport.