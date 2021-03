Grande Paolo! Nedvěd s novou Icon Moments kartou, Stanciu v týmu týdne

Co se týče rumunského středopolaře, nedá se očekávat, že by se podíval do většího množství současných sestav. 81 Rating se v momentální fázi FIFA 21 těžko hodí, pro fanoušky Slavie však jde o pěkné zpestření, kdy by Nicolae Stanciu mohl naskočit do rozběhnutého zápasu jako žolík z lavičky.

Icon Moments Pavla Nedvěda je jiná pohádka. Legenda českého fotbalu se těší luxusním číslům, především jeho střelba a dribling patří mezi naprostou špičku. S dobrým chemistry stylem jde o naprosto parádní kartu. „Za tu cenu je super,“ hodnotil bývalého hráče Juventusu či pražské Sparty Martin „Caster“ Štěpán.

V době psaní článku se cena české hvězdy pohybuje kolem 1 350 000 mincí (PlayStation), za SBC dáte milion. Pokud tak hledáte útočnou superhvězdu, Pavel Nedvěd může být tím rozdílovým hráčem, kterého potřebujete.