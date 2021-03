Red Bull Ultimátní Hráč pokračoval turnajem ve FIFĚ. Kdo si připsal nejvíce bodů? 

Letošní ročník populárního turnaje Red Bull Ultimátní Hráč znovu hledá toho nejvšestrannějšího hráče vůbec. Tentokrát se hraje pět rozličných her, výsledky jsou známy už z Clash Royale a nově i z FIFY, v následujících týdnech bude pokračovat ještě boj v Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends a Bike Unchained 2. Do zbylých třech her je stále možné se přihlásit a vyzkoušet štěstí.

Pojďme si ale říct, jak dopadl zatím poslední turnaj ve fotbalové simulaci FIFA a jak vítězové zamíchali celkovým pořadím. Do velkého finále se dostal Michal „DRMi10“ Drastich a Mario „MarioOoso99“ Gumbrešt, úspěšnější nakonec byl prvně jmenovaný, který hraje pod fotbalovou Slavií Praha. Pomyslnou bronzovou medaili bral nakonec Martin „caster“ Štěpán.

Tento týden proběhne kvalifikace a následné finále v oblíbené střílečce Counter-Strike: Global Offensive, ochutnávku z této hry mohli diváci okusit již v rámci turnaje ve FIFĚ, v showmatchi se totiž střetl aktuálně nejlepší český tým Sinners s evropským velikánem G2. Češi nakonec těsně podlehli, diváci si ale mohli vychutnat parádní a vyrovnanou podívanou.

Umístění Hráč Body do tabulky 1 drmi10cz 64 2 MarioOoso99 63 3 castercz 62 4 RIIJK 61 5 modri_cz 60 5 BR1CK00 60

