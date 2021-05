DVOJROZHOVOR: Reprezentanti Drmi a Emerickson hodnotí FIFAe Nations Cup

Je to již pár dní od konce kvalifikace, jak jej zpětně vnímáte?

DRMi: „Myslím si, že jsme nepodali vůbec špatné výkony, ale trošku mě mrzí, že nám nakonec na postup chyběla výhra s Lucemberskem. Kdybychom ten zápas zvládli, postoupili jsme. Ale myslím si, že jsme získali cenné zkušenosti, které se nám budou v budoucnu hodit.“

Emerickson: „Před turnajem jsme chtěli s Drmim postoupit, nechtěli jsme se jenom zúčastnit. Bavili jsme se před turnajem o tom, kolik bodů by tak mohlo stačit na postup. V prvním dni jsme chtěli minimálně deset bodů a druhý den by se uvidělo. Bohužel, nevyšlo nám to. Prohra s Lucemburskem byla klíčová, škoda, že jsme s nimi hráli hned první zápas. Nevěděli jsme, co můžeme od hráče na PlayStationu očekávat, v rankingu byl hodně nízko. Ale jak jsme viděli, byl to asi jeden z největších objevů celého turnaje, především směrem dopředu byl hodně silný. Je to škoda, že nám to uteklo o tak málo, ale mysím, že s odstupem času na to budeme vzpomínat v dobrém.“

Přišla po zápase s Lucemburskem nervozita a určitá nejistota?

DRMi: „Ze mě to spíš spadlo, další zápas byl s Německem, kde jsem věděl, že nemůžu nic ztratit. Pak už se mi hrálo celkem uvolněně.“

Emerickson: „Samozřejmě, vstoupit do turnaje prohrou nebylo ideální, obzvlášť když na nás čekalo Německo, které bylo v naší skupině asi největším favoritem na postup. Škoda, že jsme nezvládli ten první zápas líp, že jsme neurvali alespoň bod nebo jednu výhru. Nedostali jsme se do dobré pozice. Proti Německu jsme nečekali žádné velké vítězství. Kdyby mi někdo před bitvou s Umutem řekl, že bych mohl uhrát remízu, tak bych to bral všemi deseti.“

Proti Německu DRMi překvapil, když porazil světovou jedničku na Xboxu, konzoli, na které jsi hrál dva týdny. Jaký to byl pocit? Vypadal jsi, že tomu sám nemůžeš uvěřit.

DRMi: „Byl to nejspíš zatím můj největší zápas kariéry a hned jsem ho dokázal vyhrát, i když při mě stálo i štěstí. Ale myslím si, že to asi bude, co se týče mojí celé FIFA kariéry, můj největší úspěch. Myslím si, že porazit světovou jedničku se tady ještě nikomu nepovedlo. Občas mi ta hra pomůže, občas ne. Bylo to super.“

Drmi zmiňoval štěstí, které hrálo i často proti vám. Internet obletěl komický gól, který inkasoval DRMi, i Emerickson mohl proti Maltě uhrát úplně jiný výsledek, nebýt pár smolných momentů. Kdy přišel ten zlomový moment turnaje?

Emerickson: „Já si myslím, že po té Maltě a s Bulhary. Proti Bulharsku jsme věděli, že tam už musíme vyhrát a potřebujeme urvat šest bodů, abychom se dostali do lepší pozice. Nakonec z toho byl jen jeden bod, kdy to Drmi dokonce otáčel ze skóre 0:2, jestli si dobře pamatuju?“

DRMi: „Jo jo.“

Emerickson: „No, nakonec remizoval 3:3 a ten bod pro nás nic neřešil. Já jsem proti Maltě prohrával 0:2, dal jsem to na 1:2 a ke konci zápasu jsem dal břevno s Brunem a bohužel jsem to už nedokázal srovnat.“

Kdybyste si každý měl vybrat soupeře, zápas, který jste si nejvíc užili, který by to byl?

DRMi: „Tak pro mě to určitě bude zápas s DullenMikem a s RvPLegend, který také ukázal, že patři do té užší špičky na Xboxu. I přesto, že to byl vyrovnaný zápas, tak bylo vidět, že dokáže proměňovat každou šanci, do které se dostane a ukázal zkušenosti z velkých zápasů.“

Emerickson: „Já budu asi nejvíc vzpomínat na zápas proti Irsku, kde jsem dokázal urvat jedinou výhru. (směje se) Ale na druhou stranu, kde jsem mohl nabrat ty zkušenosti a ta hra mě opravdu ohromila, tak to bylo u Kozmina, což byl reprezentant Rumunska. Líbilo se mi, jak hrál směrem dopředu, byl prakticky nebránitelnej. Ale užil jsem si samozřejmě také zápas proti Umutovi, který jsem prohrál, protože s takovým hráčem si nezahrajete každý den.“

Bylo to právě zmiňované proměňování šancí, které vám nakonec zlomilo vaz, nebo třeba nedostatek zkušeností?

DRMi: „Možná i ten nedostatek zkušeností z velkých zápasů. Bylo vidět, že hráči proti nám hrají ty velké zápasy týden co týden, narozdíl od nás, kteří jsme hráli takový velký turnaj poprvé. Od toho se pak odvíjí i neproměněné šance a klid v zakončení.“

Emerickson: „Budou to ty zkušenosti. I když jsme se dostávali do šancí, tak jsme je nedokázali proměnit. Chybělo i trochu štěstíčka, ale naši protihráči se dostávali do stoprocentních šancí a vyťukali si to přes celou naší obranu. Dokázali proti nám prodat své několikaleté zkušenosti z vyrovnaných a těžkých zápasů.“

FIFA 21 už pomalu končí, chystáte se ještě na další turnaje, nebo spíš vyhlížíte nový ročník?

DRMi: „Ještě nás čeká nekolik turnajů, na kterých bych chtěl určitě odehrát nějaký dobrý výsledek. Budeme hrát COOL Ligu a finále TopGamingu, chtěl bych to zkusit nejlépe celé vyhrát. A pak už se začneme připravovat na FIFA 22, na kterou se myslím, už všichni těšíme. Prázdniny budou ve volnějším stylu.“

Emerickson: „Jak říkal Drmi, čekají nás ještě nějaké turnaje a pak už snad bude klid, protože bych v létě nerad seděl u Fify. Rád bych si od toho trošičku odpočinul, případně si i zahrál jiné hry na streamu, protože jak vyjde nová FIFA, tak začne cirkus.“

Vyhovuje vám tedy to načasování FIFA sezóny, kdy máte přes léto volnější režim?

DRMi: „Je to lepší, než kdyby nová FIFA vycházela v červenci a my u toho museli sedět ve čtyřiceti stupních a hráli FIFU místo toho, abychom třeba šli ven. Začátek koncem září je ideální.“

Emerickson: „Je fajn, že si před začátkem ročníku můžeme užít dva až tři měsíce volna a užijeme si taky trochu toho reálnýho života, nebo si můžeme zahrát i nějaké jiné hry.“

Jaké například?

DRMi: „Já ostatní hry tolik nehraju, ale dlouhá léta mezi mé srdcovky patří Football Manager, na který se těším, že si jej zase přes léto zahraju.“

Emerickson: „Já upřímně nevím, co se chystá, ale co mě v rychlosti napadá, tak asi zkusím nové Formule a proložím to Warzony.“