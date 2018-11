„FIFA 19 pro nás byla při vstupu do světa virtuálního sportu jasnou volbou. A do budoucna rozhodně nezůstane jen u jednoho turnaje. Takže pokud si chceš změřit síly s ostatními a hrát i o možnost stát se naším profesionálním FIFA hráčem, neváhej a přihlas se,“ říká Lukáš Tomek, šéfredaktor deníku Sport a iSport.cz.

Zúčastnit se turnaje je přitom úplně jednoduché. Vyber si reálný klub ve FIFA 19 a registruj se do turnaje už nyní na www.isportcup.cz. Za aktivní účast v online kvalifikaci, do níž se může zapojit přes tisíc hráčů, získáš voucher na slevu 100 korun v eshopu CZC.cz při objednávce nad 1000 korun.

Ti nejlepší následně postoupí do velkého finále v Praze, které se odehraje 8. prosince v kinosále Premiere Cinemas v Hostivaři. Právě tam ti nejlepší mezi sebou svedou bitvy o finanční hotovost v celkové výši 50 000 korun (vítěz bere 25 000 Kč) a možnost získat profesionální smlouvu v týmu iSport.cz. Finále bude streamované na facebooku deníku Sport a YouTube a Twitch kanálu CZCtv. Těšit se můžete zároveň na zajímavé hosty – fotbalové reprezentanty a jiné známé osobnosti. Vstup na akci bude rovněž zdarma.

„Jelikož jsme geekové a rádi si hrajeme, tak se v CZC.cz vždycky snažíme podporovat zajímavé herní akce v České republice. Spolupráce s CNC/iSport.cz pro nás je spojením příjemného s užitečným a vidíme v tomto stylu turnaje pro širokou veřejnost velký potenciál do budoucna. Rádi bychom zároveň posunuli akce podobného ražení v ČR na zcela novou úroveň. To nejdůležitější však je se prostě sejít a v příjemné atmosféře si zahrát pár zápasů ve FIFA 19,“ říká Jaromír Möwald, komunitní gamingový manažer CZC.cz. Dalšími partnery akce jsou Sony Playstation, Fortuna, O2TV Sport a Corny.

JAK SE BUDE HRÁT

Online kvalifikace

Přihlaste se zdarma do kvalifikačních online turnajů na webu iSport.cz nebo Grunexu. Budeme hrát FIFA 19 na PlayStation 4 a otevřeny jsou čtyři kvalifikace:

1. online kvalifikace: sobota, 17. 11. od 17:00 (z ní TOP 8 hráčů postoupí do online finále)

2. online kvalifikace: čtvrtek, 22. 11. od 18:00 (z ní TOP 8 hráčů postoupí do online finále)

3. online kvalifikace: sobota, 24. 11. od 17:00 (z ní TOP 8 hráčů postoupí do online finále)

4. online kvalifikace: středa, 28. 11. od 18:00 (z ní TOP 4 hráči postoupí do online finále)

Každá online kvalifikace bude otevřena pro max. 256 hráčů. Pokud se zúčastníte kvalifikačního turnaje a nepostoupíte do online finále, můžete se zúčastnit i dalších kvalifikací. Všechny online kvalifikace se odehrají systémem jednoduchého pavouka Single Elimination ve formátu BO3 (tudíž se hraje „na dva vítězené zápasy“, konečný výsledek může skončit 2:0 nebo 2:1 a opačně). Každý účastník online kvalifikace získá voucher na slevu 100 Kč v obchodu CZC.cz při objednávce nad tisíc korun.

Online finále (1. prosince 2018)

Nejlepších 28 hráčů z online kvalifikací postoupí do online finále a doplní je čtyři divoké karty partnerů projektu. Online finále pro celkem 32 hráčů proběhne v sobotu 1. prosince od 17:00. Hráči budou rozděleni do osmi skupin po čtyřech hráčích. V základní skupině odehrají zápasy každý s každým ve formátu BO2 (tudíž výsledek může skončit 2:0 nebo 1:1). Umístění v základní skupině určuje rozlosování Single Elimination (jednoduchý pavouk) Play-Off , kde se spolu hráči utkají křížovým systémem (vítěz skupiny A s posledním hráčem skupiny H atd.) ve formátu BO3. Nejlepších 8 hráčů postoupí do offline finále.

Offline finále (8. prosince 2018)

CZC.cz iSportCup vyvrcholí druhou adventní sobotu 8. 12. v pražském multikině Premiere Cinemas v Hostivaři. Kromě finálového turnaje vás čeká bohatý doprovodný program, kde nebudou chybět fotbalisté české reprezentace, komentátoři O2 TV, moderátor a fotbalový fanda Mikoláš Tuček a řada dalších celebrit jak ze světa fotbalu, tak i toho virtuálního. Přesný harmonogram vám přineseme později.

O co se hraje?

Veškeré níže uvedené ceny platí pro finále turnaje:

1. místo - 25 000 Kč

2. místo - 12 000 Kč

3. místo - 6 000 Kč

4. místo - 3 000 Kč

5.-8. místo – 1 000 Kč

Pro řadu hráčů ale největší motivací nebudou finanční odměny, nýbrž profesionální eSport smlouva s portálem iSport.cz! Tuto smlouvu získá jeden z finalistů turnaje (nemusí to být nutně jeho vítěz).

JAK SE PŘIHLÁSIT

Je to zdarma, rychlé a snadné!

1. Otevřete si stránku s online kvalifikací.

2. Pokud máte uživatelský profil na portálu Grunex.com, přihlaste se a klikněte na zelené tlačítko „Hrát turnaj“. Pokud profil ještě nemáte, založte si jej prosím a nezapomeňte vyplnit i PSN ID, tedy váš nickname v online síti Playstationu.

3. Jste přihlášeni do turnaje. 24 hodin před startem turnaje se otevře tzv. „Check-in“, neboli potvrzení účasti. I když jste registrovaní, vždy je nutné svou účast v turnaji potvrdit. Teprve potvrzením účasti získáte nalosování do turnaje.

4. U každého turnaje je stanoven čas začátku. Admini turnaje během zhruba patnácti minut rozlosují turnaj a na turnajové kartě „Play-Off“ uvidíte svého soupeře.

5. Stačí jen kliknout na soupeře, v jeho profilu zjistíte jeho PSN ID a online v síti PlayStation jej vyzvěte k zápasu.

6. Po konci zápasu zadejte, prosím, výsledek a systém vám vygeneruje další postup v turnaji.

Pravidla turnaje ve FIFA 19 v kostce

- pro účast v turnaji je nutné vlastnit PS Plus předplacenou online službu a hru FIFA 19 na konzoli PS4

- turnaj je otevřen pro hráče z České a Slovenské republiky

- budeme hrát s oficiálními týmy, které jsou ve FIFA 19 (tzn. nehraje se FUT režim)

- poločas ve hře je nastaven na 6 minut

- úroveň obtížnosti: světová třída

- ovládání: libovolné

- rychlost hry: normální

- v případě remízy se hraje klasické prodloužení a případně penalty.

- bránění: taktické a soupisky musí být ONLINE.

- hráč může hrát s libovolným týmem ve hře vyjma výběrů světa a hráči nesmí použít Custom Formations.

Více informací s možností registrace najdete na www.isportcup.cz.