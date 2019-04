Tipy pro FIFA 19, Emerickson radí: Rychlé taktiky i načasované zakončení | iSport.cz

Hráč esports týmu Sparty a streamer Emerickson radí, jak být co nejlepším hráčem FIFA 19 před iSport LIGOU • FOTO: koláž iSport.cz Velké zahájení se blíží. Už v neděli startuje první kvalifikací CZC.cz iSport LIGA ve fotbalovém simulátoru FIFA. Hrát budou amatéři i profesionálové a celkový vítěz si na konci roku odnese nejen věcné ceny, ale i výhru ve výši 100 000 korun. Do boje se zapojí i známý streamer a člen eSportového týmu pražské Sparty Jan Krupička, známý spíše pod přezdívkou Emerickson. Podívejte se na některé jeho rady a tipy, které vám můžou pomoci v boji o bohaté výhry.

1. Načasované zakončení Jedna z novinek pro simulátor FIFA 19. Umožňuje vyslat přesnější střelu na branku a zároveň vstřelit hezčí góly. Stačí ve správný čas podruhé kliknout na tlačítko, které používáte pro zakončení, a vaše střela bude razantnější a přesnější. Jak to vidí Emerickson: „Bez timed finishingu se neobejdete. Samozřejmě, že ne každá střela na zelenou končí v bráně, ale je tam vyšší pravděpodobnost na vstřelení branky. Po patchi tak trošku ztratily smysl technické střely. Občas se stane, že tam padne, ale už ne v takové míře jako předtím. Teď se daleko více používají low driven střely (přízemní tvrdá střela).“

2. Nemačkejte zběsile tlačítko pro střelu Tento bod souvisí s předchozím načasovaným zakončením. Řada hráčů dělá to, že když se dostane s míčem do vápna, mačká poté dokola tlačítko pro střelu v domnění, že některý z hráčů míč pošle do branky. Jenže vzhledem k tomu, jak funguje ono načasované zakončení (dvakrát zmáčknete tlačítko pro střelu), způsobuje opakované mačkání tlačítka to, že ve velkých šancích spíše minete. Proto ve vápně stlačujte „čudlík“ jen jednou. Jak to vidí Emerickson: „Nebudu lhát… Tohle se občas stane i mně. Že v té chvílí začnu zběsile mačkat střelu a nakonec z lehkého zakončení do prázdné brány je nezdar. Ono si to chce v první řadě uvědomit a myslet na to. Řada hráčů, která umí timed finishing, už je na to zvyklá, takže to dokáže načasovat na zelenou, anebo stisknout prostě jen jednou kolečko pro normální střelu.“

3. Střílený centr Když máte hráče na křídle a další vám nabíhá do vápna, je nejlepším řešením střílený centr. Stačí dvakrát zmáčknout tlačítko pro centr a je na světě. Chcete-li míč nacentrovat po zemi, podržte v době centru také tlačítko R1. Jak to vidí Emerickson: „Střílený centr je dobrá věc, ale já ve většině případů držím u centru spíše L1. Okoukal jsem tohle od profíka ze Švédska, konkrétně BorasLegend. Centr by měl být přesnější a nadýchaný, když se dobře trefí natažená síla centru pomocí čtverečku. Ideálně na 2-3 bary. Střílený centr používám po úniku po lajně, kdy stačí udělat 2-3 la croquety do vápna a ať už cíleně, nebo na náhodu se nebát poslat přízemní tvrdou přihrávku před bránu.“

4. Nezanedbávejte rychlé taktiky FIFA 19 nabízí nový taktický systém, ve kterém si můžete dopředu navolit různé strategické varianty a během zápasu tak podle vývoje měnit svou taktiku. Od ultraobranné až po absolutně útočnou. Jak to vidí Emerickson: „Další nezbytná věc v této Fifě. Po téhle vychytávce jsme volali dlouhou dobu, protože bylo dost otravné měnit formaci hned po první minutě a přijít tak o jedno pozastavení hry. Ze všeho nejdůležitější je najít si tu formaci, se kterou si přijdete nejsilnější. Já osobně hraji úzkou formaci 4-2-3-1. Je pro mě tou nejvyváženější. Dále je dobré si nastavit alespoň další dvě formace, které budete switchovat, když potřebujete dohánět výsledek, nebo naopak ubránit třeba jednogólový náskok. Každému bude vyhovovat asi něco jiného. Na totální beton a potahání času je dobrá 5-4-1 a naopak na totální útok jsou fajn 4-3-1-2, 3-4-2-1, nebo 4-2-2-2. Já osobně, ať už prohrávám nebo vyhrávám, tak zřídka měním formaci. Věřím stále 4-2-3-1, jen ji mám nastavenou na více variant. Buď ji zatáhnu, nebo zase vytáhnu a zvýším presink.“

5. Mistr prvního doteku a střely z první Mějte pod kontrolou každý dotek s míčem. Využívejte pravou páčku na ovladači. Umožňuje také dělat různé triky a kličky. Pokud na vás míří přihrávka, nebo centr, využijte tlačítko L2, díky kterému hráč zakončí akrobatickým způsobem, například nůžkami. Jak to vidí Emerickson: „Poradil bych spíše nedržet tlačítko pro sprint při přebírání míče. Hráči pak mají větší tendenci si míč dávat od nohy a špatně ho přebírat. L2 jako akrobatický způsob zakončení funguje. Dost to využívám u rohových kopů, kdy se to snažím centrovat na Ronalda nebo Ibrahimovice. Oni dva speciálně se do těchto střel dost umí položit. Ale pozor! Tohle akrobatické zakončení umí většinou spíš jen hráči +80 obratností.“

6. Používejte krytí míče Ne vždy je rychlý první dotek do běhu ideální variantou. Pokud máte ve své blízkosti obránce, je lepší přihrávku zpracovat a míč si tělem pokrýt. Udržíte tak obránce na svých zádech a on vám míč nesebere. K tomu použijte tlačítko L2. Jak to vidí Emerickson: „Zase vzpomenu to, co v předešlém bodě. Nedržet sprint při přebírání míče. Klidně držet i to tlačítko pro krytí míče tělem, a nebál bych se využívat i L1, jelikož je to tlačítko pro preciznější driblink na menší prostoru. Tudíž je hráč ihned po zpracování schopen se s míčem rychleji otáčet.“