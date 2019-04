iSport LIGA: Jankto posílá do profíka ze svého týmu: Přivez mi placku! | iSport.cz

Reprezentant týmu Sampi se představí už v první kvalifikaci, tuto neděli od 16 hodin. Jeho jméno je Lukáš Černý, ve FIFA komunitě je ale známý jako DiDa. „Lukáše znám už spoustu let. Pár let jsem s ním hrál, když jsem ještě aktivně hrál Fifu, a proto se stal naším prvním hráčem. Je to FIFA legenda,“ představil jej šéf týmu a fotbalový reprezentant Jakub Jankto.

23letý slávistický odchovanec vidí DiDovu sílu nejen ve zkušenostech, ale i v zápalu do hry. „Když udělal dobrou přípravu, tak se vždy dostal na ty nejvyšší pozice. Bude určitě hodně trénovat a do turnaje dá všechno. Samozřejmě FIFA je i trochu o štěstí, a na tomhle turnaji plném konkurence bude potřebovat, jako každý. Ale obětuje tomu dost času a nebude chtít odejít z turnaje bez placky. Osobně mu hodně věřím a přeji pevné nervy,“ dodal k ambicím hráče.

Sám DiDa jeho slova potvrzuje. „Cíl je jasný! Probojovat se na každé offline finále a následně stanout na bedně v listopadovém SUPERFINÁLE,“ říká a přibližuje jeho vstup do Janktovy skupiny.

„Jakub mě oslovil s nabídkou reprezentovat jeho tým ve hře FIFA ještě před představením Sampi a má odpověď byla jasná. Teď už jen musíme spolu s mým týmovým spoluhráčem pozvednout Sampi mezi nejlepší týmy ve hře FIFA na našem území, k čemuž věřím, že dopomůže právě iSport LIGA.“

Reprezentant Janktova týmu začal s online hraním populárního fotbalového simulátoru v roce 2005, na špičky turnajů začal dosahovat tři roky poté. Tehdy mu začaly chodit i nabídky od různých organizací. Právě podpora dobrého zázemí je podle něj velkým faktorem při úspěchu hráče FIFA. „Obrážet turnaje sám, nebo mít v zádech tým, je opravdu veliký rozdíl. Především v přípravě na turnaj. Nemusím řešit cestu, ubytování, stravu a další důležité věci, protože to vše řeší náš super manažer. Tím pádem mám možnost plně se soustředit jen sám na sebe a na hru,“ vysvětluje.

DiDa je přesvědčený o tom, že iSport LIGA je na české esports scéně přelomovou záležitostí. „Je to opravdu pěkný projekt s astronomickým prize poolem, který přitáhne hodně hráčů a posune celou FIFA scénu opět trošku blíže Evropě,“ tuší. A šéf Sampi Jankto přitakává: „Takový turnaj, tu ještě nikdy nebyl.“