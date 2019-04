T9Laky jde v iSport LIZE dál, sparťané ne. Nepostoupil ani Železník | iSport.cz

"Je to škoda, měl jsem dost tutovek a vůbec jsem neměl dostat první gól," komentoval The Johny na streamu rozhodující zápas, pro který si zvolil tým Liverpoolu. "JamesBony28 hrál dobře, stačilo mít trošku víc štěstí. Možná jsem si měl vzít PSG a hrát v útoku s Neymarem a Mbappém. Jsou víc než Salah. Člověk to také musí líp zvládat psychicky. Ale jsou horší věci, zmáknem další pokusy. Zkusíme to znovu v nedělní kvalifikaci," dodal.

Středečním sítem neprošli ani fotbalový útočník Fastavu Zlín Lukáš Železník či DiDA, profík z týmu Jakuba Jankta "Sampi". DiDA vypadl ve 3. kole, Železník byl vyřazen ve 2. kole postupujícím finalistou INAE.pikej. Na úkor sparťana Emericksona prošel do ONLINE finále INAEsrda.

První osmičku ONLINE finalistů už přinesla nedělní první kvalifikace. Mezi ty nejšťastnější se překapivě neprobojoval online finalista z prosincového CZC.cz iSport Cupu Huhnak, nebo streamer Patyno, ve výběru ale nechybí například RIIJK, který na iSport Cupu bral bronz.

Další kola kvalifikace jsou naplánovaná na 14. a 17. dubna, ONLINE finále se koná 21. dubna.

Postupující do ONLINE finále:

První kvalifikace: Doli2000, Kobbycz88, Caster, BaoBab22, Slavista, Rozsi, RIIJK, Jacoisgod

Druhá kvalifikace: valvi10, INAE.pikej, JamesBony28, T9Laky, INAE.Driskecz, Willy9, INAEsrda, INAE.Typcii