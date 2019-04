Poslední šance v iSport LIZE! Hraje se o osm vstupenek do finále | iSport.cz

Ze tří odehraných kvalifikačních kol postoupilo do ONLINE finále již čtyřiadvacet hráčů. O dalších osm pozic se bude hrát tuto středu. Pravidla jsou jednoduchá: postoupit a postupně vyřadit až pět protivníků ve FIFA 19 na Playstationu.



Mezi kvalifikovanými jsou sparťané The Johny a Emerickson. O titul se porvou T9Laky, vítěz loňského iSport Cupu, či bronzový RIIJK. Dále se ONLINE finále zúčastní esportoví hráči fotbalových klubů FK Teplice a AS Trenčín či profík z týmu Sampi, který založil reprezentant Jakub Jankto.



Buď mezi nimi!



Zúčastnit se iSport LIGY můžeš zdarma na www.isportliga.cz. Čtvrtá kvalifikace je otevřena pro max. 256 hráčů. Nejlepší dvaatřicítka se 21. dubna porve v ONLINE finále o osm vstupenek do OFFLINE finále. To se uskuteční v multikině v pražské Hostivaři.

Fotbalové Teplice vstupují do světa eSportu! Mají i finalistu iSport LIGY