Rozhodnuto! Těchto osm hráčů si zahraje OFFLINE finále iSport LIGY | iSport.cz

Jan Hradil, alias The Johny, je novou posilou FIFA týmu pražské Sparty • sparta.cz

Jan Hradil, alias The Johny, je novou posilou FIFA týmu pražské Sparty • sparta.cz

Trenčín válí i na poli eSports • AS Trenčín eSports

Trenčín válí i na poli eSports • AS Trenčín eSports

Trenčín válí i na poli eSports • AS Trenčín eSports

Tomáš "Doli 2000" Doležal je jedním z hráčů AS Trenčín • AS Trenčín eSports

Stály proti nim stovky odhodlaných soupeřů. Míst bylo ale jen osm a jsou to právě tito hráči, kdo vybojoval postup do historicky prvního offline finále CZC.cz iSport LIGY v hraní fotbalového simulátoru FIFA. Finalisty, kteří si to rozdají v neděli 28. dubna v multikině v pražské Hostivaři o prvenství, tvoří: DRMi10, T9LAKY, Rozsi, RIIIJK, Emerickson, Kobbycz88, INAE.pikej, VencaSKS.