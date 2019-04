ŽIVĚ: Klíčový den iSport LIGY. Hráči bojují o postup do OFFLINE finále! | iSport.cz

Uspěli v jedné ze čtyř kvalifikací a dnes si to v online finále rozdávají o osm křesel, která čekají na účastníky prvního offline finále nově vzniklé CZC.cz iSport LIGY v hraní fotbalového simulátoru FIFA. Uspěje i tentokrát vítěz prosincového CZC.cz iSport Cupu T9Laky, nebo se bude radovat někdo jiný?

Po výhře pokukují i zástupci eSportového týmu pražské Sparty Emerickson a The Johny. „Jsem připravený čelit v boji o postup každému,“ řekl první jmenovaný sparťan v rozhovoru pro iSport.cz před online finále.

Vše o CZC.cz iSport LIZE čtěte ZDE>>>

Bojovat o první místo jsou připraveni také DiDA a RIIJK, hráči profesionálního týmu českého fotbalového reprezentanta Jakuba Jankta. Nebo snad bude první vítěz ze Slovenska? Zuby na prvenství si totiž brousí i hráči trenčínského AS Doli2000 a Doli97. „Snažíme se hráčům vytvořit co nejlepší podmínky, takže turnaje a soutěže jako iSport LIGA vnímáme velmi pozitivně. Hráči se v nich mohou rozvíjet,“ uvedl Jakub Savara, výkonný ředitel AS Trenčín.

Co hráče v online finále čeká? V základní skupině odehrají zápasy každý s každým ve formátu BO2 (výsledky obou zápasů se sčítají). Umístění v základní skupině určuje rozlosování Single Elimination (jednoduchý pavouk) Play-Off , kde se spolu hráči utkají křížovým systémem (vítěz skupiny A s posledním hráčem skupiny H atd.) ve formátu BO3. Nejlepších 8 hráčů postoupí do offline finále, které se uskuteční 28. dubna v multikině v pražské hostivaři.

Online finále budete moci sledovat prostřednictvím streamů některých hráčů. Odkazy na ně přidáme před zahájením finále.

Účastníci ONLINE finále CZC.cz iSport LIGY: Doli2000, Kobbycz88, Caster, BaoBab22, Slavista, Rozsi, TeamSampi.RIIJK, Jacoisgod, Valvi10, INAE.pikej, JamesBony28, T9Laky, INAE.Driskecz, Willy9, INAEsrda, INAE.Typci, Emerickson, The Johny, TeamSampi.DiDA, Supervazka98, NgAngel, BR1Ck, Prdik87, Vondrusiino, DRMI10, Jera11, Huhnak, Pitrs14cz, Kony21, Rak9, ASTNDoli97 a Hady9.

