Vítěz iSport Cupu: Chci vyhrát i ligové offline finále. Favorit je ale RIIJK | iSport.cz

Jak složitá pro vás byla cesta kvalifikací a online finále do offline finále?

„Kvalifikací jsem prošel docela v pohodě. Hrál jsem v pořadí druhou, protože první jsem se nemohl zúčastnit a hned jsem postoupil. Online finále bylo o něco těžší, ale i tak se mi podařilo vybojovat postup bez porážky.“

Byl přesto během kvalifikace, nebo online finále nějaký moment, kdy jste se bál prohry, nebo vyřazení?

„Že bych byl blízko vyřazení, tak k tomu za celou dobu nedošlo. Stalo se, že jsem jednou hrál prodloužení, ale v něm jsem naštěstí nakonec stejně vyhrál. Asi nejtěžší moment, hlavně psychicky, pro mě byl úplně poslední zápas v rámci online finále, kdy mi šlo o postup do offline finále. Srda byl těžký soupeř a věděl jsem, že to bude náročné. V kvalifikaci vyřadil například Emericksona, takže jsem věděl, že s klasickými kluby umí hrát. Musel jsem být hodně ostražitý. Srda proměňoval šance, které měl, ale naštěstí jsem to zvládl a postoupil.“

Co říkáte na hráče, kteří se probojovali spolu s vámi mezi nejlepší osmičku a rozdáte si to s nimi v offline finále? Koho považujete za nejtěžšího soupeře?

„Překvapilo mě, že se oproti prosincovému iSport Cupu finálová osmička dost proměnila. Zůstali pouze čtyři stejní hráči, takže druhá polovina je nová. Můj nejvíc řekněme nechtěný soupeř byl vždy RIIJK. Odehráli jsme spolu strašně moc zápasů a vždy to bylo vyrovnané. Co se týče ostatních, tak si myslím, že je tam pár překvapivých jsme, kdy bych očekával mezi osmičkou šťastných postoupivších někoho jiného. Například DRMi, který vyřadil The Johnyho, což mě hodně překvapilo. Samozřejmě jsou tam ale všichni zaslouženě.“

Vyhrál jste prosincový iSport Cup. Považujete se za hlavního favorita i tentokrát?

„Určitě vyhrát chci a prosincový triumf obhájit, takže z tohoto pohledu se mezi favority pasuji. Nicméně pro mě osobně byl vždy hlavní favorit RIIJK.“

Nebudete pod větším tlakem, když obhajujete výhru? Nebo si to neberete?

„Hodně jsem sám sebe dostával pod tlak v kvalifikaci a online finále, protože jsem se na offline finále chtěl strašně moc dostat. To ze mě už spadlo a myslím, že v neděli to už bude dobré.“

Říkal jste, že vás zaskočilo, že se do offline finále nedostal The Johny. Překvapilo vás, že tam chybí ještě někdo?

„Určitě se pár jmen ještě najde. Například Doli97 a Doli2000, zástupci AS Trenčín. To jsou velmi dobří hráči. Také se mnohokrát stalo, že na sebe narazili dva kvalitní hráči, tudíž to pro jednoho byla konečná.“

Právě Doli2000 vypadl v posledním kole s Emericksonem, který má v posledních týdnech velkou formu. Nemůže být takovým černým koněm turnaje?

„Emerickson je strašně dobrý hráč a vždy patřil mezi nejlepší v České republice. Určitě je šance, že můře překvapit a celé to v neděli vyhrát. Určitě je to i jeden z adeptů na celkové vítězství v lize.“

Co budete v prvním turnaji CZC.cz iSport LIGY považovat za úspěch? Je to absolutní vítězství, nebo si dáváte dílčí cíle?

„Samozřejmě bych to nejraději celé vyhrál. Ale spokojený budu, když se dostanu alespoň do semifinále. To je cíl, který si dávám.“

Ještě se oficiálně nerozhodlo, zda se bude hrát offline finále v režimu FIFA Ultimate Team nebo s klasickými týmy. Pro co budete hlasovat vy?

„Já jsem určitě pro Ultimate Team. Celá sezona a celý mezinárodní scéna hraje FUT a my se od začátku Fify 19 soustředíme na Ultimate Team. Hodně mu dáváme a investovali jsme do toho i nějaké peníze. Pro nás je i gameplayově lepší, než obyčejné kluby, se kterými hrajeme jen, když jsou kvalifikace na iSport LIGU.“

Berete to i jako šanci ukázat svou top sestavu?

„I pro diváky je to zajímavější. Sestavení týmu má každý jiné a nehraje se dokola jen se dvěma třemi týmy, jako v kvalifikaci, kde hráči volí Francii, Juventus, Barcelonu a třeba ještě PSG. Je to zajímavější a mohou se tam v sestavách objevit i fotbalové ikony. Celkově rozložení týmů je pro diváky pestřejší.“

Když odbočíme od iSport LIGY, tak po pražské Spartě založily svůj eSportový tým také Teplice. Co jste na to říkal?

„Překvapilo mě to, ale pro Česko je to super. Každý tým, který se do toho přidá, může pomoci rozvíjet eSport. Jsem rád, že se do toho Teplice zapojily a budeme doufat, že se přidají i další týmy.“

Nepřišla už i vám, nějaká nabídka, hrát za zástupce z fotbalového prostředí?

„Nevím o tom. Můžu jen doufat, že třeba nějaká přijde. Určitě by mě to lákalo.“