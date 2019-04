iSport LIGA ŽIVĚ! První offline finále je v plném proudu | iSport.cz

AKTUALIZOVAT

15:52 Semifinále rozehrají Rozsi a T9Laky, na druhé straně Kobby a RIIJK.

15:33 Jeden z favoritů, Emerickson, končí už ve čtvrtfinále! Kobby si s ním poradil až na penalty ve třetím rozhodujícím zápase a postupuje dál.

15:23 Rozsi také postupuje, poradil si s pikejem.

15:08 RIIJK už postoupil do semifinále přes VencuSKS, stejně tak T9Laky, který si porazil s DRMi10. Kobby a Emerickson si musí dát rozhodující třetí mač. Emerickson odvetu zvládl 2:1 v prodloužení díky nádherné brance v poslední minutě.

14:48 Jeden z favoritů, Emerickson, prohrál první čtvrtfinále 1:5 a v odvetě bude mít co dělat, aby neskončil už v prvním vyřazovacím kole.

14:24 Bývalí spoluhráči ze Sparty se nechtěli spokojit s remízou 1:1 po 90 minutách. Prodloužení rozhodl Inter pod kontrolou Lukáše Váchy v poslední minutě.

14:08 Na řadu přijde showmatch mezi Lukášem Váchou ze Sparty a Tomášem Přikrylem z Mladé Boleslavi. Ti budou ovládat Inter Milán a Liverpool.

13:58 Skupinu A ovládl T9Laky před Emericksonem, Pikej a VencouSKS. Ze skupiny B půjde z prvního místa RIIJK, za ním Rozsi, KobbyCZ, DRMi10.

13:55 Suverénní výkon předvedl T9Laky v odvetě. Zvítězil 3:0, svou skupinu právě před Emericksonem vyhrál a do čtvrtfinále půjde z prvního místa.

13:38 Emerickson a T9Laky na sebe nenašli recept, vyrovnaný zápas končí 0:0. Jaký výsledek nabídne odveta?

13:20 Po úvodu, který obstaral moderátor Mikoláš Tuček, se budou dohrávat poslední zápasy základních skupin. Hned zkraje dojde na souboj favoritů Emericksona a T9Lakyho.

13:14 Nejvyšší výhru z doposud odehraných skupinových zápasů má na kontě jeden z favoritů, T9Laky. Ten si poradil s VencouSKS poměrem 15:0.

13:00 Začínáme! Průběh prvního finále sledujte živě na přiložených streamech na Facebooku deníku Sport či Twitch kanále CZC!

12:35 Ještě před oficiálním zahájením jsou v plném proudu skupiny. Jejich výsledky určí nasazení v nejdůležitější části, tedy finálovém pavouku. Stále můžete dorazit podívat se osobně do kina Premiere Cinemas v pražské Hostivaři.

První offline finále začne ve 13 hodin bitvami ve skupině, které rozhodnou o klíčovém nasazení do play off vyřazovací části. Hráči budou bojovat o 40 000 korun a důležité body do celosezónního žebříčku. Největší favoriti? T9Laky a RIIJK z týmu Jakuba Jankta „Sampi“.

„Chci obhájit titul z prosince,“ má jasný cíl Lukáš „T9Laky“ Pour. „Je čas urvat první místo,“ neskrývá ambice Štěpán „RIIJK“ Sobocki. Připraven na tvrdé boje je i sparťanský hráč Jan „Emerickson“ Krupička. A vyloučit nelze dopředu na horních příčkách ani případná překvapení. Osmičku finalistů dotvoří DRMi10, Rozsi, Kobbycz88, INAE.pikej a VencaSKS.

Vedle prvního offline finále se kolem 14 hodin můžete těšit také na showmatche fotbalistů Lukáše Váchy ze Sparty, Tomáše Přikryla z Mladé Boleslavi a Patrika Žitného z Teplic, který je zároveň připraven vyzvat ve FIFA 19 i jednoho z vás – diváka z obecenstva v pražské Hostivaři.

První offline finále iSport LIGY proběhne v neděli 28. dubna • Foto iSport.cz

Finále moderuje Mikoláš Tuček. Jednotlivé zápasy, které se budou promítat na velké plátno, odkomentují Martin Vait z iSport TV a Michal Hrdlička z O2TV Sport.

Zažij FIFA zážitek přímo na místě tuto neděli v pražském multikině Premiere Cinemas (Obchodní centrum VIVO), vstup je pro každého zdarma. Vyhrát můžeš i parádní hry na Playstation – více informací zde! První offline finále iSport LIGY se bude rovněž streamovat na Twitchi a Facebooku deníku Sport.

O co se hraje? 1. místo - 20 000 Kč

2. místo - 10 000 Kč

3. místo - 5 000 Kč

4. místo - 3 000 Kč

5. - 8. místo - 1 000 Kč/hráč

